AshSwap (ASH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AshSwap (ASH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AshSwap (ASH) teave Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: Boost yields in the farms

Earn part of the trading fees of the exchange

Gain voting right in ASH DAO Ametlik veebisait: https://ashswap.io Valge raamat: https://docs.ashswap.io/getting-started/introduction Ostke ASH kohe!

AshSwap (ASH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AshSwap (ASH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 973.21K $ 973.21K $ 973.21K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 414.89M $ 414.89M $ 414.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.120014 $ 0.120014 $ 0.120014 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0019391 $ 0.0019391 $ 0.0019391 Praegune hind: $ 0.00234672 $ 0.00234672 $ 0.00234672 Lisateave AshSwap (ASH) hinna kohta

AshSwap (ASH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AshSwap (ASH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASH tokeni tokenoomikat, avastage ASH tokeni reaalajas hinda!

ASH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASH võiks suunduda? Meie ASH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASH tokeni hinna ennustust kohe!

