Arcade hind (ARCD)

Loendis mitteolevad

1 ARCD/USD reaalajas hind:

$0.00273045
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Arcade (ARCD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:17:20 (UTC+8)

Arcade (ARCD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.592641
$ 0.00155501
--

--

+13.96%

+13.96%

Arcade (ARCD) reaalajas hind on $0.00273045. Viimase 24 tunni jooksul ARCD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARCDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.592641 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00155501.

Lüliajalise tootluse osas on ARCD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +13.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arcade (ARCD) – turuteave

$ 69.69K
--
$ 273.05K
25.52M
100,000,000.0
Arcade praegune turukapitalisatsioon on $ 69.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARCD ringlev varu on 25.52M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 273.05K.

Arcade (ARCD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Arcade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Arcade ja USD hinnamuutus $ +0.0007118957.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Arcade ja USD hinnamuutus $ +0.0003955731.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Arcade ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0007118957+26.07%
60 päeva$ +0.0003955731+14.49%
90 päeva$ 0--

Mis on Arcade (ARCD)

Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol.

Üksuse Arcade (ARCD) allikas

Ametlik veebisait

Arcade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arcade (ARCD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arcade (ARCD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arcade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arcade hinna ennustust kohe!

ARCD kohalike valuutade suhtes

Arcade (ARCD) tokenoomika

Arcade (ARCD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARCD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arcade (ARCD) kohta

Kui palju on Arcade (ARCD) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARCD hind USD on 0.00273045 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARCD/USD hind?
Praegune hind ARCD/USD on $ 0.00273045. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arcade turukapitalisatsioon?
ARCD turukapitalisatsioon on $ 69.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARCD ringlev varu?
ARCD ringlev varu on 25.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARCD (ATH) hind?
ARCD saavutab ATH hinna summas 0.592641 USD.
Mis oli kõigi aegade ARCD madalaim (ATL) hind?
ARCD nägi ATL hinda summas 0.00155501 USD.
Milline on ARCD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARCD kauplemismaht on -- USD.
Kas ARCD sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARCD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARCD hinna ennustust.
Arcade (ARCD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

