Mis on Arcade (ARCD)

Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol.

Arcade (ARCD) allikas Ametlik veebisait

ARCD kohalike valuutade suhtes

Arcade (ARCD) tokenoomika

Kui palju on Arcade (ARCD) tänapäeval väärt? Reaalajas ARCD hind USD on 0.00273045 USD. Milline on praegune ARCD/USD hind? $ 0.00273045. Milline on Arcade turukapitalisatsioon? ARCD turukapitalisatsioon on $ 69.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on ARCD ringlev varu? ARCD ringlev varu on 25.52M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARCD (ATH) hind? ARCD saavutab ATH hinna summas 0.592641 USD. Mis oli kõigi aegade ARCD madalaim (ATL) hind? ARCD nägi ATL hinda summas 0.00155501 USD. Milline on ARCD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ARCD kauplemismaht on -- USD.

