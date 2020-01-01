Arcade (ARCD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arcade (ARCD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arcade (ARCD) teave Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol. Ametlik veebisait: https://arcade.xyz Ostke ARCD kohe!

Arcade (ARCD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arcade (ARCD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.34K $ 66.34K $ 66.34K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 25.52M $ 25.52M $ 25.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 259.94K $ 259.94K $ 259.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.592641 $ 0.592641 $ 0.592641 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00155501 $ 0.00155501 $ 0.00155501 Praegune hind: $ 0.00259936 $ 0.00259936 $ 0.00259936 Lisateave Arcade (ARCD) hinna kohta

Arcade (ARCD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arcade (ARCD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARCD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARCD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARCD tokeni tokenoomikat, avastage ARCD tokeni reaalajas hinda!

ARCD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARCD võiks suunduda? Meie ARCD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARCD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!