Arbius hind (AIUS)

1 AIUS/USD reaalajas hind:

$4.98
$4.98
-2.10%1D
USD
Arbius (AIUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:03:41 (UTC+8)

Arbius (AIUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.97
$ 4.97
24 h madal
$ 5.37
$ 5.37
24 h kõrge

$ 4.97
$ 4.97

$ 5.37
$ 5.37

$ 1,086.22
$ 1,086.22

$ 4.55
$ 4.55

-0.69%

-2.20%

-4.26%

-4.26%

Arbius (AIUS) reaalajas hind on $4.98. Viimase 24 tunni jooksul AIUS kaubeldud madalaim $ 4.97 ja kõrgeim $ 5.37 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,086.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.55.

Lüliajalise tootluse osas on AIUS muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -2.20% 24 tunni vältel -4.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arbius (AIUS) – turuteave

$ 1.55M
$ 1.55M

--
--

$ 4.98M
$ 4.98M

311.33K
311.33K

1,000,000.0
1,000,000.0

Arbius praegune turukapitalisatsioon on $ 1.55M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIUS ringlev varu on 311.33K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.98M.

Arbius (AIUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Arbius ja USD hinnamuutus $ -0.112373511124363.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Arbius ja USD hinnamuutus $ -0.8951789040.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Arbius ja USD hinnamuutus $ +0.1960870020.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Arbius ja USD hinnamuutus $ -10.095662895075162.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.112373511124363-2.20%
30 päeva$ -0.8951789040-17.97%
60 päeva$ +0.1960870020+3.94%
90 päeva$ -10.095662895075162-66.96%

Mis on Arbius (AIUS)

Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.

Üksuse Arbius (AIUS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Arbius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arbius (AIUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arbius (AIUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arbius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arbius hinna ennustust kohe!

AIUS kohalike valuutade suhtes

Arbius (AIUS) tokenoomika

Arbius (AIUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arbius (AIUS) kohta

Kui palju on Arbius (AIUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIUS hind USD on 4.98 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIUS/USD hind?
Praegune hind AIUS/USD on $ 4.98. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arbius turukapitalisatsioon?
AIUS turukapitalisatsioon on $ 1.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIUS ringlev varu?
AIUS ringlev varu on 311.33K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIUS (ATH) hind?
AIUS saavutab ATH hinna summas 1,086.22 USD.
Mis oli kõigi aegade AIUS madalaim (ATL) hind?
AIUS nägi ATL hinda summas 4.55 USD.
Milline on AIUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIUS kauplemismaht on -- USD.
Kas AIUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIUS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:03:41 (UTC+8)

