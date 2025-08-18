Rohkem infot TROLLSOL

TROLL hind(TROLLSOL)

1 TROLLSOL/USD reaalajas hind:

$0.193812
$0.193812
-4.95%1D
USD
TROLL (TROLLSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:28 (UTC+8)

TROLL (TROLLSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.163444
$ 0.163444
24 h madal
$ 0.21233
$ 0.21233
24 h kõrge

$ 0.163444
$ 0.163444

$ 0.21233
$ 0.21233

$ 0.25548706601365573
$ 0.25548706601365573

$ 0.007595970290105848
$ 0.007595970290105848

-4.26%

-4.95%

+0.77%

+0.77%

TROLL (TROLLSOL) reaalajas hind on $ 0.193808. Viimase 24 tunni jooksul TROLLSOL kaubeldud madalaim $ 0.163444 ja kõrgeim $ 0.21233 näitab aktiivset turu volatiivsust. TROLLSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25548706601365573 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007595970290105848.

Lüliajalise tootluse osas on TROLLSOL muutunud -4.26% viimase tunni jooksul, -4.95% 24 tunni vältel +0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TROLL (TROLLSOL) – turuteave

No.262

$ 193.61M
$ 193.61M

$ 1.07M
$ 1.07M

$ 193.81M
$ 193.81M

998.98M
998.98M

1,000,000,000
1,000,000,000

998,980,878.403192
998,980,878.403192

99.89%

SOL

TROLL praegune turukapitalisatsioon on $ 193.61M $ 1.07M 24 tunnise kauplemismahuga. TROLLSOL ringlev varu on 998.98M, mille koguvaru on 998980878.403192. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 193.81M.

TROLL (TROLLSOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TROLL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01009331-4.95%
30 päeva$ +0.179659+1,269.76%
60 päeva$ +0.182053+1,548.72%
90 päeva$ +0.18316+1,720.13%
TROLL Hinnamuutus täna

Täna registreeris TROLLSOL muutuse $ -0.01009331 (-4.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TROLL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.179659 (+1,269.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TROLL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TROLLSOL $ +0.182053 (+1,548.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TROLL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.18316 (+1,720.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TROLL (TROLLSOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TROLL hinnaajaloo lehte.

Mis on TROLL (TROLLSOL)

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

TROLL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TROLL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TROLLSOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TROLL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TROLL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TROLL hinna ennustus (USD)

Kui palju on TROLL (TROLLSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TROLL (TROLLSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TROLL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TROLL hinna ennustust kohe!

TROLL (TROLLSOL) tokenoomika

TROLL (TROLLSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TROLLSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TROLL (TROLLSOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TROLL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TROLL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TROLLSOL kohalike valuutade suhtes

1 TROLL(TROLLSOL)/VND
5,100.05752
1 TROLL(TROLLSOL)/AUD
A$0.29458816
1 TROLL(TROLLSOL)/GBP
0.14147984
1 TROLL(TROLLSOL)/EUR
0.1647368
1 TROLL(TROLLSOL)/USD
$0.193808
1 TROLL(TROLLSOL)/MYR
RM0.81593168
1 TROLL(TROLLSOL)/TRY
7.90542832
1 TROLL(TROLLSOL)/JPY
¥28.489776
1 TROLL(TROLLSOL)/ARS
ARS$251.37091408
1 TROLL(TROLLSOL)/RUB
15.44843568
1 TROLL(TROLLSOL)/INR
16.96013808
1 TROLL(TROLLSOL)/IDR
Rp3,125.93504624
1 TROLL(TROLLSOL)/KRW
269.17605504
1 TROLL(TROLLSOL)/PHP
10.9598424
1 TROLL(TROLLSOL)/EGP
￡E.9.35317408
1 TROLL(TROLLSOL)/BRL
R$1.0465632
1 TROLL(TROLLSOL)/CAD
C$0.26745504
1 TROLL(TROLLSOL)/BDT
23.53604352
1 TROLL(TROLLSOL)/NGN
297.25108192
1 TROLL(TROLLSOL)/UAH
7.98682768
1 TROLL(TROLLSOL)/VES
Bs26.16408
1 TROLL(TROLLSOL)/CLP
$186.830912
1 TROLL(TROLLSOL)/PKR
Rs54.90193024
1 TROLL(TROLLSOL)/KZT
104.92958928
1 TROLL(TROLLSOL)/THB
฿6.2599984
1 TROLL(TROLLSOL)/TWD
NT$5.82005424
1 TROLL(TROLLSOL)/AED
د.إ0.71127536
1 TROLL(TROLLSOL)/CHF
Fr0.1550464
1 TROLL(TROLLSOL)/HKD
HK$1.51557856
1 TROLL(TROLLSOL)/AMD
֏74.08504608
1 TROLL(TROLLSOL)/MAD
.د.م1.74233392
1 TROLL(TROLLSOL)/MXN
$3.65715696
1 TROLL(TROLLSOL)/PLN
0.70546112
1 TROLL(TROLLSOL)/RON
лв0.83725056
1 TROLL(TROLLSOL)/SEK
kr1.8508664
1 TROLL(TROLLSOL)/BGN
лв0.32365936
1 TROLL(TROLLSOL)/HUF
Ft65.4295808
1 TROLL(TROLLSOL)/CZK
4.0505872
1 TROLL(TROLLSOL)/KWD
د.ك0.05911144
1 TROLL(TROLLSOL)/ILS
0.65313296
1 TROLL(TROLLSOL)/NOK
kr1.97490352
1 TROLL(TROLLSOL)/NZD
$0.32559744

TROLL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TROLL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse TROLL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TROLL kohta

Kui palju on TROLL (TROLLSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas TROLLSOL hind USD on 0.193808 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TROLLSOL/USD hind?
Praegune hind TROLLSOL/USD on $ 0.193808. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TROLL turukapitalisatsioon?
TROLLSOL turukapitalisatsioon on $ 193.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TROLLSOL ringlev varu?
TROLLSOL ringlev varu on 998.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TROLLSOL (ATH) hind?
TROLLSOL saavutab ATH hinna summas 0.25548706601365573 USD.
Mis oli kõigi aegade TROLLSOL madalaim (ATL) hind?
TROLLSOL nägi ATL hinda summas 0.007595970290105848 USD.
Milline on TROLLSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TROLLSOL kauplemismaht on $ 1.07M USD.
Kas TROLLSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
TROLLSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TROLLSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

