Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income. Ametlik veebisait: https://arbius.ai Valge raamat: https://arbius.ai/paper.pdf

Arbius (AIUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arbius (AIUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 311.33K $ 311.33K $ 311.33K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.95M $ 4.95M $ 4.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,086.22 $ 1,086.22 $ 1,086.22 Kõigi aegade madalaim: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 Praegune hind: $ 4.95 $ 4.95 $ 4.95 Lisateave Arbius (AIUS) hinna kohta

Arbius (AIUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arbius (AIUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIUS tokeni tokenoomikat, avastage AIUS tokeni reaalajas hinda!

AIUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIUS võiks suunduda? Meie AIUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIUS tokeni hinna ennustust kohe!

