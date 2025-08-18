Mis on ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

Üksuse ANGL TOKEN (ANGL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ANGL TOKEN (ANGL) tokenoomika

ANGL TOKEN (ANGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ANGL TOKEN (ANGL) kohta Kui palju on ANGL TOKEN (ANGL) tänapäeval väärt? Reaalajas ANGL hind USD on 0.00408525 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANGL/USD hind? $ 0.00408525 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANGL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ANGL TOKEN turukapitalisatsioon? ANGL turukapitalisatsioon on $ 816.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANGL ringlev varu? ANGL ringlev varu on 200.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANGL (ATH) hind? ANGL saavutab ATH hinna summas 0.01037575 USD . Mis oli kõigi aegade ANGL madalaim (ATL) hind? ANGL nägi ATL hinda summas 0.00365907 USD . Milline on ANGL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANGL kauplemismaht on -- USD . Kas ANGL sel aastal kõrgemale ka suundub? ANGL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANGL hinna ennustust

