ANGL TOKEN logo

ANGL TOKEN hind (ANGL)

Loendis mitteolevad

1 ANGL/USD reaalajas hind:

$0.00409299
$0.00409299$0.00409299
-9.80%1D
mexc
USD
ANGL TOKEN (ANGL) reaalajas hinnagraafik
ANGL TOKEN (ANGL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00404711
$ 0.00404711$ 0.00404711
24 h madal
$ 0.00462112
$ 0.00462112$ 0.00462112
24 h kõrge

$ 0.00404711
$ 0.00404711$ 0.00404711

$ 0.00462112
$ 0.00462112$ 0.00462112

$ 0.01037575
$ 0.01037575$ 0.01037575

$ 0.00365907
$ 0.00365907$ 0.00365907

+0.60%

-9.98%

-16.73%

-16.73%

ANGL TOKEN (ANGL) reaalajas hind on $0.00408525. Viimase 24 tunni jooksul ANGL kaubeldud madalaim $ 0.00404711 ja kõrgeim $ 0.00462112 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANGLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01037575 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00365907.

Lüliajalise tootluse osas on ANGL muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, -9.98% 24 tunni vältel -16.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ANGL TOKEN (ANGL) – turuteave

$ 816.81K
$ 816.81K$ 816.81K

--
----

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ANGL TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 816.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANGL ringlev varu on 200.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.08M.

ANGL TOKEN (ANGL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ANGL TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.000453223941650822.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ANGL TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.0002411310.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ANGL TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ANGL TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000453223941650822-9.98%
30 päeva$ -0.0002411310-5.90%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

Üksuse ANGL TOKEN (ANGL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ANGL TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on ANGL TOKEN (ANGL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ANGL TOKEN (ANGL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ANGL TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ANGL TOKEN hinna ennustust kohe!

ANGL kohalike valuutade suhtes

ANGL TOKEN (ANGL) tokenoomika

ANGL TOKEN (ANGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ANGL TOKEN (ANGL) kohta

Kui palju on ANGL TOKEN (ANGL) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANGL hind USD on 0.00408525 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANGL/USD hind?
Praegune hind ANGL/USD on $ 0.00408525. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ANGL TOKEN turukapitalisatsioon?
ANGL turukapitalisatsioon on $ 816.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANGL ringlev varu?
ANGL ringlev varu on 200.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANGL (ATH) hind?
ANGL saavutab ATH hinna summas 0.01037575 USD.
Mis oli kõigi aegade ANGL madalaim (ATL) hind?
ANGL nägi ATL hinda summas 0.00365907 USD.
Milline on ANGL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANGL kauplemismaht on -- USD.
Kas ANGL sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANGL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANGL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.