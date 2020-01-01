ANGL TOKEN (ANGL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ANGL TOKEN (ANGL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ANGL TOKEN (ANGL) teave $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Ametlik veebisait: https://angltoken.io/ Valge raamat: https://whitepaper.myangl.ai/ Ostke ANGL kohe!

ANGL TOKEN (ANGL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ANGL TOKEN (ANGL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 797.74K $ 797.74K $ 797.74K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01037575 $ 0.01037575 $ 0.01037575 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00363658 $ 0.00363658 $ 0.00363658 Praegune hind: $ 0.00371152 $ 0.00371152 $ 0.00371152 Lisateave ANGL TOKEN (ANGL) hinna kohta

ANGL TOKEN (ANGL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ANGL TOKEN (ANGL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANGL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANGL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANGL tokeni tokenoomikat, avastage ANGL tokeni reaalajas hinda!

