Rohkem infot ANARCHY

ANARCHY Hinnainfo

ANARCHY Ametlik veebisait

ANARCHY Tokenoomika

ANARCHY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ANARCHY logo

ANARCHY hind (ANARCHY)

Loendis mitteolevad

1 ANARCHY/USD reaalajas hind:

$0.00055188
$0.00055188$0.00055188
-5.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ANARCHY (ANARCHY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:33:52 (UTC+8)

ANARCHY (ANARCHY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01011476
$ 0.01011476$ 0.01011476

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-5.44%

-9.19%

-9.19%

ANARCHY (ANARCHY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ANARCHY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANARCHYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01011476 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ANARCHY muutunud -0.83% viimase tunni jooksul, -5.44% 24 tunni vältel -9.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ANARCHY (ANARCHY) – turuteave

$ 237.39K
$ 237.39K$ 237.39K

--
----

$ 237.39K
$ 237.39K$ 237.39K

430.14M
430.14M 430.14M

430,139,310.431713
430,139,310.431713 430,139,310.431713

ANARCHY praegune turukapitalisatsioon on $ 237.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANARCHY ringlev varu on 430.14M, mille koguvaru on 430139310.431713. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 237.39K.

ANARCHY (ANARCHY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ANARCHY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ANARCHY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ANARCHY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ANARCHY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.44%
30 päeva$ 0-24.91%
60 päeva$ 0-36.93%
90 päeva$ 0--

Mis on ANARCHY (ANARCHY)

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ANARCHY (ANARCHY) allikas

Ametlik veebisait

ANARCHY hinna ennustus (USD)

Kui palju on ANARCHY (ANARCHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ANARCHY (ANARCHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ANARCHY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ANARCHY hinna ennustust kohe!

ANARCHY kohalike valuutade suhtes

ANARCHY (ANARCHY) tokenoomika

ANARCHY (ANARCHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANARCHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ANARCHY (ANARCHY) kohta

Kui palju on ANARCHY (ANARCHY) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANARCHY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANARCHY/USD hind?
Praegune hind ANARCHY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ANARCHY turukapitalisatsioon?
ANARCHY turukapitalisatsioon on $ 237.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANARCHY ringlev varu?
ANARCHY ringlev varu on 430.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANARCHY (ATH) hind?
ANARCHY saavutab ATH hinna summas 0.01011476 USD.
Mis oli kõigi aegade ANARCHY madalaim (ATL) hind?
ANARCHY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ANARCHY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANARCHY kauplemismaht on -- USD.
Kas ANARCHY sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANARCHY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANARCHY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:33:52 (UTC+8)

ANARCHY (ANARCHY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.