The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ANARCHY (ANARCHY) kohta Kui palju on ANARCHY (ANARCHY) tänapäeval väärt? Reaalajas ANARCHY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANARCHY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANARCHY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ANARCHY turukapitalisatsioon? ANARCHY turukapitalisatsioon on $ 237.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANARCHY ringlev varu? ANARCHY ringlev varu on 430.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANARCHY (ATH) hind? ANARCHY saavutab ATH hinna summas 0.01011476 USD . Mis oli kõigi aegade ANARCHY madalaim (ATL) hind? ANARCHY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ANARCHY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANARCHY kauplemismaht on -- USD . Kas ANARCHY sel aastal kõrgemale ka suundub? ANARCHY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANARCHY hinna ennustust

