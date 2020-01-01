ANARCHY (ANARCHY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ANARCHY (ANARCHY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ANARCHY (ANARCHY) teave The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency. Ametlik veebisait: https://anarchyonsol.com/ Ostke ANARCHY kohe!

ANARCHY (ANARCHY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ANARCHY (ANARCHY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 218.68K $ 218.68K $ 218.68K Koguvaru: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M Ringlev varu: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 218.68K $ 218.68K $ 218.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01011476 $ 0.01011476 $ 0.01011476 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00041579 $ 0.00041579 $ 0.00041579 Praegune hind: $ 0.00050762 $ 0.00050762 $ 0.00050762 Lisateave ANARCHY (ANARCHY) hinna kohta

ANARCHY (ANARCHY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ANARCHY (ANARCHY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANARCHY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANARCHY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANARCHY tokeni tokenoomikat, avastage ANARCHY tokeni reaalajas hinda!

ANARCHY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANARCHY võiks suunduda? Meie ANARCHY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANARCHY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!