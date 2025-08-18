Rohkem infot MUBARAK

MUBARAK logo

MUBARAK hind(MUBARAK)

1 MUBARAK/USD reaalajas hind:

$0.035011
-2.30%1D
USD
MUBARAK (MUBARAK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:10:04 (UTC+8)

MUBARAK (MUBARAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.034037
24 h madal
$ 0.036096
24 h kõrge

$ 0.034037
$ 0.036096
$ 0.21580305639563213
$ 0.000272545030343676
+0.32%

-2.30%

-6.84%

-6.84%

MUBARAK (MUBARAK) reaalajas hind on $ 0.035011. Viimase 24 tunni jooksul MUBARAK kaubeldud madalaim $ 0.034037 ja kõrgeim $ 0.036096 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUBARAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21580305639563213 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000272545030343676.

Lüliajalise tootluse osas on MUBARAK muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -2.30% 24 tunni vältel -6.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MUBARAK (MUBARAK) – turuteave

No.715

$ 35.01M
$ 2.47M
$ 35.01M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

MUBARAK praegune turukapitalisatsioon on $ 35.01M $ 2.47M 24 tunnise kauplemismahuga. MUBARAK ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.01M.

MUBARAK (MUBARAK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MUBARAK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00082421-2.30%
30 päeva$ -0.008907-20.29%
60 päeva$ +0.001868+5.63%
90 päeva$ -0.016579-32.14%
MUBARAK Hinnamuutus täna

Täna registreeris MUBARAK muutuse $ -0.00082421 (-2.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MUBARAK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.008907 (-20.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MUBARAK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MUBARAK $ +0.001868 (+5.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MUBARAK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.016579 (-32.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MUBARAK (MUBARAK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MUBARAK hinnaajaloo lehte.

Mis on MUBARAK (MUBARAK)

Congratulations, representing the meaning of 'celebration' or 'auspiciousness' in the Middle East.

MUBARAK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MUBARAK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MUBARAK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MUBARAK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MUBARAK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MUBARAK hinna ennustus (USD)

Kui palju on MUBARAK (MUBARAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MUBARAK (MUBARAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MUBARAK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MUBARAK hinna ennustust kohe!

MUBARAK (MUBARAK) tokenoomika

MUBARAK (MUBARAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUBARAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MUBARAK (MUBARAK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MUBARAK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MUBARAK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MUBARAK kohalike valuutade suhtes

1 MUBARAK(MUBARAK)/VND
921.314465
1 MUBARAK(MUBARAK)/AUD
A$0.05356683
1 MUBARAK(MUBARAK)/GBP
0.02555803
1 MUBARAK(MUBARAK)/EUR
0.02975935
1 MUBARAK(MUBARAK)/USD
$0.035011
1 MUBARAK(MUBARAK)/MYR
RM0.14739631
1 MUBARAK(MUBARAK)/TRY
1.43019935
1 MUBARAK(MUBARAK)/JPY
¥5.146617
1 MUBARAK(MUBARAK)/ARS
ARS$45.35079863
1 MUBARAK(MUBARAK)/RUB
2.78827604
1 MUBARAK(MUBARAK)/INR
3.06381261
1 MUBARAK(MUBARAK)/IDR
Rp564.69346933
1 MUBARAK(MUBARAK)/KRW
48.62607768
1 MUBARAK(MUBARAK)/PHP
1.98792458
1 MUBARAK(MUBARAK)/EGP
￡E.1.68823042
1 MUBARAK(MUBARAK)/BRL
R$0.1890594
1 MUBARAK(MUBARAK)/CAD
C$0.04831518
1 MUBARAK(MUBARAK)/BDT
4.24718441
1 MUBARAK(MUBARAK)/NGN
53.61549529
1 MUBARAK(MUBARAK)/UAH
1.44280331
1 MUBARAK(MUBARAK)/VES
Bs4.726485
1 MUBARAK(MUBARAK)/CLP
$33.680582
1 MUBARAK(MUBARAK)/PKR
Rs9.90951344
1 MUBARAK(MUBARAK)/KZT
18.93499913
1 MUBARAK(MUBARAK)/THB
฿1.13295596
1 MUBARAK(MUBARAK)/TWD
NT$1.05138033
1 MUBARAK(MUBARAK)/AED
د.إ0.12849037
1 MUBARAK(MUBARAK)/CHF
Fr0.0280088
1 MUBARAK(MUBARAK)/HKD
HK$0.27378602
1 MUBARAK(MUBARAK)/AMD
֏13.3882064
1 MUBARAK(MUBARAK)/MAD
.د.م0.31474889
1 MUBARAK(MUBARAK)/MXN
$0.65505581
1 MUBARAK(MUBARAK)/PLN
0.12708993
1 MUBARAK(MUBARAK)/RON
лв0.15124752
1 MUBARAK(MUBARAK)/SEK
kr0.33400494
1 MUBARAK(MUBARAK)/BGN
лв0.05846837
1 MUBARAK(MUBARAK)/HUF
Ft11.81201118
1 MUBARAK(MUBARAK)/CZK
0.73137979
1 MUBARAK(MUBARAK)/KWD
د.ك0.010643344
1 MUBARAK(MUBARAK)/ILS
0.11798707
1 MUBARAK(MUBARAK)/NOK
kr0.35571176
1 MUBARAK(MUBARAK)/NZD
$0.05881848

MUBARAK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MUBARAK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse MUBARAK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MUBARAK kohta

Kui palju on MUBARAK (MUBARAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas MUBARAK hind USD on 0.035011 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MUBARAK/USD hind?
Praegune hind MUBARAK/USD on $ 0.035011. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MUBARAK turukapitalisatsioon?
MUBARAK turukapitalisatsioon on $ 35.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MUBARAK ringlev varu?
MUBARAK ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUBARAK (ATH) hind?
MUBARAK saavutab ATH hinna summas 0.21580305639563213 USD.
Mis oli kõigi aegade MUBARAK madalaim (ATL) hind?
MUBARAK nägi ATL hinda summas 0.000272545030343676 USD.
Milline on MUBARAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MUBARAK kauplemismaht on $ 2.47M USD.
Kas MUBARAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
MUBARAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUBARAK hinna ennustust.
MUBARAK (MUBARAK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

