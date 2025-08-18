Mis on Amiko (AMIKO)

Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.

Üksuse Amiko (AMIKO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Amiko (AMIKO) tokenoomika

Amiko (AMIKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMIKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Amiko (AMIKO) kohta Kui palju on Amiko (AMIKO) tänapäeval väärt? Reaalajas AMIKO hind USD on 0.00118341 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AMIKO/USD hind? $ 0.00118341 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AMIKO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Amiko turukapitalisatsioon? AMIKO turukapitalisatsioon on $ 896.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AMIKO ringlev varu? AMIKO ringlev varu on 757.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMIKO (ATH) hind? AMIKO saavutab ATH hinna summas 0.00812094 USD . Mis oli kõigi aegade AMIKO madalaim (ATL) hind? AMIKO nägi ATL hinda summas 0.00105556 USD . Milline on AMIKO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AMIKO kauplemismaht on -- USD . Kas AMIKO sel aastal kõrgemale ka suundub? AMIKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMIKO hinna ennustust

