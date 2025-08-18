Rohkem infot ALF

ALF TOKEN (ALF) reaalajas hinnagraafik
ALF TOKEN (ALF) hinna teave (USD)

ALF TOKEN (ALF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ALF muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -3.58% 24 tunni vältel -0.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ALF TOKEN (ALF) – turuteave

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

63.09T
63.09T 63.09T

69,000,000,000,000.0
69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0

ALF TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 1.37M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALF ringlev varu on 63.09T, mille koguvaru on 69000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.49M.

ALF TOKEN (ALF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ALF TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ALF TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ALF TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ALF TOKEN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.58%
30 päeva$ 0+11.17%
60 päeva$ 0-7.31%
90 päeva$ 0--

Mis on ALF TOKEN (ALF)

ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact. At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes. Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

ALF TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on ALF TOKEN (ALF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ALF TOKEN (ALF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ALF TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ALF TOKEN hinna ennustust kohe!

ALF TOKEN (ALF) tokenoomika

ALF TOKEN (ALF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ALF TOKEN (ALF) kohta

Kui palju on ALF TOKEN (ALF) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALF/USD hind?
Praegune hind ALF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ALF TOKEN turukapitalisatsioon?
ALF turukapitalisatsioon on $ 1.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALF ringlev varu?
ALF ringlev varu on 63.09T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALF (ATH) hind?
ALF saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ALF madalaim (ATL) hind?
ALF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ALF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALF kauplemismaht on -- USD.
Kas ALF sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALF hinna ennustust.
