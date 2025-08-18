Rohkem infot ALASKA

Alaska logo

Alaska hind (ALASKA)

Loendis mitteolevad

1 ALASKA/USD reaalajas hind:

-8.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Alaska (ALASKA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:32:34 (UTC+8)

Alaska (ALASKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.53%

-8.52%

-20.48%

-20.48%

Alaska (ALASKA) reaalajas hind on $0.00002878. Viimase 24 tunni jooksul ALASKA kaubeldud madalaim $ 0.00002838 ja kõrgeim $ 0.00003185 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALASKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00929172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001147.

Lüliajalise tootluse osas on ALASKA muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, -8.52% 24 tunni vältel -20.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alaska (ALASKA) – turuteave

Alaska praegune turukapitalisatsioon on $ 28.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALASKA ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999894581.657152. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.74K.

Alaska (ALASKA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Alaska ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alaska ja USD hinnamuutus $ +0.0000160286.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alaska ja USD hinnamuutus $ +0.0000225621.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alaska ja USD hinnamuutus $ +0.00001316001330524031.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.52%
30 päeva$ +0.0000160286+55.69%
60 päeva$ +0.0000225621+78.40%
90 päeva$ +0.00001316001330524031+84.25%

Mis on Alaska (ALASKA)

Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together! FROM ROYALTY TO MEME The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world. WHY $ALASKA TOKEN IS FIT: $Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey. $ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Alaska (ALASKA) allikas

Ametlik veebisait

Alaska hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alaska (ALASKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alaska (ALASKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alaska nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alaska hinna ennustust kohe!

ALASKA kohalike valuutade suhtes

Alaska (ALASKA) tokenoomika

Alaska (ALASKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALASKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alaska (ALASKA) kohta

Kui palju on Alaska (ALASKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALASKA hind USD on 0.00002878 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALASKA/USD hind?
Praegune hind ALASKA/USD on $ 0.00002878. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alaska turukapitalisatsioon?
ALASKA turukapitalisatsioon on $ 28.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALASKA ringlev varu?
ALASKA ringlev varu on 999.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALASKA (ATH) hind?
ALASKA saavutab ATH hinna summas 0.00929172 USD.
Mis oli kõigi aegade ALASKA madalaim (ATL) hind?
ALASKA nägi ATL hinda summas 0.00001147 USD.
Milline on ALASKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALASKA kauplemismaht on -- USD.
Kas ALASKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALASKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALASKA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:32:34 (UTC+8)

