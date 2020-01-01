Alaska (ALASKA) tokenoomika

Alaska (ALASKA) teave

Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together!

FROM ROYALTY TO MEME

The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world.

WHY $ALASKA TOKEN IS FIT:

$Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey.

$ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental.

Ametlik veebisait:
https://alaskacoin.meme/

Alaska (ALASKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Alaska (ALASKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 27.32K
$ 27.32K
Koguvaru:
$ 999.89M
$ 999.89M
Ringlev varu:
$ 999.89M
$ 999.89M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 27.32K
$ 27.32K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00929172
$ 0.00929172
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

Alaska (ALASKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Alaska (ALASKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ALASKA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ALASKA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ALASKA tokeni tokenoomikat, avastage ALASKA tokeni reaalajas hinda!

ALASKA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ALASKA võiks suunduda? Meie ALASKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.