AgentiPy (APY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AgentiPy (APY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AgentiPy (APY) teave The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain. Ametlik veebisait: https://agentipy.fun/ Ostke APY kohe!

AgentiPy (APY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AgentiPy (APY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Koguvaru: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ringlev varu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03220657 $ 0.03220657 $ 0.03220657 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00102853 $ 0.00102853 $ 0.00102853 Lisateave AgentiPy (APY) hinna kohta

AgentiPy (APY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AgentiPy (APY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APY tokeni tokenoomikat, avastage APY tokeni reaalajas hinda!

APY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APY võiks suunduda? Meie APY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APY tokeni hinna ennustust kohe!

