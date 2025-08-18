Mis on AgentiPy (APY)

The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

AgentiPy hinna ennustus (USD)

Kui palju on AgentiPy (APY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgentiPy (APY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AgentiPy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AgentiPy hinna ennustust kohe!

AgentiPy (APY) tokenoomika

AgentiPy (APY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AgentiPy (APY) kohta Kui palju on AgentiPy (APY) tänapäeval väärt? Reaalajas APY hind USD on 0.00116804 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune APY/USD hind? $ 0.00116804 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind APY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AgentiPy turukapitalisatsioon? APY turukapitalisatsioon on $ 1.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on APY ringlev varu? APY ringlev varu on 999.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim APY (ATH) hind? APY saavutab ATH hinna summas 0.03220657 USD . Mis oli kõigi aegade APY madalaim (ATL) hind? APY nägi ATL hinda summas 0.00057249 USD . Milline on APY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine APY kauplemismaht on -- USD . Kas APY sel aastal kõrgemale ka suundub? APY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APY hinna ennustust

