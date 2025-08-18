Mis on AgentHub ($DIRA)

AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AgentHub ($DIRA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AgentHub hinna ennustus (USD)

Kui palju on AgentHub ($DIRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgentHub ($DIRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AgentHub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AgentHub hinna ennustust kohe!

$DIRA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AgentHub ($DIRA) tokenoomika

AgentHub ($DIRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DIRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AgentHub ($DIRA) kohta Kui palju on AgentHub ($DIRA) tänapäeval väärt? Reaalajas $DIRA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $DIRA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $DIRA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AgentHub turukapitalisatsioon? $DIRA turukapitalisatsioon on $ 59.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $DIRA ringlev varu? $DIRA ringlev varu on 999.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DIRA (ATH) hind? $DIRA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $DIRA madalaim (ATL) hind? $DIRA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $DIRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $DIRA kauplemismaht on -- USD . Kas $DIRA sel aastal kõrgemale ka suundub? $DIRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DIRA hinna ennustust

AgentHub ($DIRA) Olulised valdkonna uudised