AgentHub ($DIRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AgentHub ($DIRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AgentHub ($DIRA) teave AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing. Ametlik veebisait: https://aiagentsdirectory.com/ Valge raamat: https://aiagentsdirectory.com/dira-token Ostke $DIRA kohe!

AgentHub ($DIRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AgentHub ($DIRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.06K $ 53.06K $ 53.06K Koguvaru: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Ringlev varu: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.06K $ 53.06K $ 53.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AgentHub ($DIRA) hinna kohta

AgentHub ($DIRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AgentHub ($DIRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $DIRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $DIRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $DIRA tokeni tokenoomikat, avastage $DIRA tokeni reaalajas hinda!

$DIRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $DIRA võiks suunduda? Meie $DIRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $DIRA tokeni hinna ennustust kohe!

