AVA hind(AVA)

1 AVA/USD reaalajas hind:

$0.5867
-1.93%1D
USD
AVA (AVA) reaalajas hinnagraafik
AVA (AVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5785
24 h madal
$ 0.5991
24 h kõrge

$ 0.5785
$ 0.5991
$ 6.47585961
$ 0.0439477
-0.60%

-1.93%

-4.06%

-4.06%

AVA (AVA) reaalajas hind on $ 0.5867. Viimase 24 tunni jooksul AVA kaubeldud madalaim $ 0.5785 ja kõrgeim $ 0.5991 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.47585961 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0439477.

Lüliajalise tootluse osas on AVA muutunud -0.60% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel -4.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AVA (AVA) – turuteave

No.652

$ 41.04M
$ 263.16K
$ 58.67M
69.95M
100,000,000
69,949,531
69.94%

ETH

AVA praegune turukapitalisatsioon on $ 41.04M $ 263.16K 24 tunnise kauplemismahuga. AVA ringlev varu on 69.95M, mille koguvaru on 69949531. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.67M.

AVA (AVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AVA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.011546-1.93%
30 päeva$ -0.0503-7.90%
60 päeva$ +0.058+10.97%
90 päeva$ -0.0317-5.13%
AVA Hinnamuutus täna

Täna registreeris AVA muutuse $ -0.011546 (-1.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AVA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0503 (-7.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AVA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVA $ +0.058 (+10.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AVA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0317 (-5.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AVA (AVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AVA hinnaajaloo lehte.

Mis on AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AVA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AVA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AVA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AVA hinna ennustus (USD)

Kui palju on AVA (AVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AVA (AVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AVA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AVA hinna ennustust kohe!

AVA (AVA) tokenoomika

AVA (AVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AVA (AVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AVA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AVA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AVA kohalike valuutade suhtes

AVA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AVA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AVA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AVA kohta

Kui palju on AVA (AVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVA hind USD on 0.5867 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVA/USD hind?
Praegune hind AVA/USD on $ 0.5867. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AVA turukapitalisatsioon?
AVA turukapitalisatsioon on $ 41.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVA ringlev varu?
AVA ringlev varu on 69.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVA (ATH) hind?
AVA saavutab ATH hinna summas 6.47585961 USD.
Mis oli kõigi aegade AVA madalaim (ATL) hind?
AVA nägi ATL hinda summas 0.0439477 USD.
Milline on AVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVA kauplemismaht on $ 263.16K USD.
Kas AVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVA hinna ennustust.
AVA (AVA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

