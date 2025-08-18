AVA (AVA) reaalajas hind on $ 0.5867. Viimase 24 tunni jooksul AVA kaubeldud madalaim $ 0.5785 ja kõrgeim $ 0.5991 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.47585961 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0439477.
Lüliajalise tootluse osas on AVA muutunud -0.60% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel -4.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AVA (AVA) – turuteave
No.652
$ 41.04M
$ 263.16K
$ 58.67M
69.95M
100,000,000
69,949,531
69.94%
ETH
AVA praegune turukapitalisatsioon on $ 41.04M$ 263.16K 24 tunnise kauplemismahuga. AVA ringlev varu on 69.95M, mille koguvaru on 69949531. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.67M.
AVA (AVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AVA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.011546
-1.93%
30 päeva
$ -0.0503
-7.90%
60 päeva
$ +0.058
+10.97%
90 päeva
$ -0.0317
-5.13%
AVA Hinnamuutus täna
Täna registreeris AVA muutuse $ -0.011546 (-1.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AVA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0503 (-7.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AVA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVA $ +0.058 (+10.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AVA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0317 (-5.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AVA (AVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more.
Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.
AVA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AVA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AVA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AVA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AVA hinna ennustus (USD)
Kui palju on AVA (AVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AVA (AVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AVA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AVA (AVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AVA (AVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AVA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AVA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.