Mis on AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA hinna ennustus (USD)

Kui palju on AVA (AVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AVA (AVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AVA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AVA (AVA) tokenoomika

AVA (AVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AVA (AVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AVA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AVA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AVA kohalike valuutade suhtes

AVA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AVA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AVA kohta Kui palju on AVA (AVA) tänapäeval väärt? Reaalajas AVA hind USD on 0.5867 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVA/USD hind? $ 0.5867 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AVA turukapitalisatsioon? AVA turukapitalisatsioon on $ 41.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVA ringlev varu? AVA ringlev varu on 69.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVA (ATH) hind? AVA saavutab ATH hinna summas 6.47585961 USD . Mis oli kõigi aegade AVA madalaim (ATL) hind? AVA nägi ATL hinda summas 0.0439477 USD . Milline on AVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVA kauplemismaht on $ 263.16K USD . Kas AVA sel aastal kõrgemale ka suundub? AVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVA hinna ennustust

