Rohkem infot ADP

ADP Hinnainfo

ADP Ametlik veebisait

ADP Tokenoomika

ADP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Adappter logo

Adappter hind (ADP)

Loendis mitteolevad

1 ADP/USD reaalajas hind:

$0.00178167
$0.00178167$0.00178167
-1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Adappter (ADP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:01:15 (UTC+8)

Adappter (ADP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0017742
$ 0.0017742$ 0.0017742
24 h madal
$ 0.00183252
$ 0.00183252$ 0.00183252
24 h kõrge

$ 0.0017742
$ 0.0017742$ 0.0017742

$ 0.00183252
$ 0.00183252$ 0.00183252

$ 0.158038
$ 0.158038$ 0.158038

$ 0.00110676
$ 0.00110676$ 0.00110676

-0.29%

-1.34%

-3.53%

-3.53%

Adappter (ADP) reaalajas hind on $0.0017816. Viimase 24 tunni jooksul ADP kaubeldud madalaim $ 0.0017742 ja kõrgeim $ 0.00183252 näitab aktiivset turu volatiivsust. ADPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.158038 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00110676.

Lüliajalise tootluse osas on ADP muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -1.34% 24 tunni vältel -3.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Adappter (ADP) – turuteave

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

--
----

$ 17.82M
$ 17.82M$ 17.82M

4.13B
4.13B 4.13B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Adappter praegune turukapitalisatsioon on $ 7.37M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ADP ringlev varu on 4.13B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.82M.

Adappter (ADP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Adappter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Adappter ja USD hinnamuutus $ +0.0000459839.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Adappter ja USD hinnamuutus $ +0.0000328644.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Adappter ja USD hinnamuutus $ -0.0000695899188372151.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.34%
30 päeva$ +0.0000459839+2.58%
60 päeva$ +0.0000328644+1.84%
90 päeva$ -0.0000695899188372151-3.75%

Mis on Adappter (ADP)

Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Adappter (ADP) allikas

Ametlik veebisait

Adappter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Adappter (ADP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Adappter (ADP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Adappter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Adappter hinna ennustust kohe!

ADP kohalike valuutade suhtes

Adappter (ADP) tokenoomika

Adappter (ADP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Adappter (ADP) kohta

Kui palju on Adappter (ADP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ADP hind USD on 0.0017816 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ADP/USD hind?
Praegune hind ADP/USD on $ 0.0017816. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Adappter turukapitalisatsioon?
ADP turukapitalisatsioon on $ 7.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ADP ringlev varu?
ADP ringlev varu on 4.13B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADP (ATH) hind?
ADP saavutab ATH hinna summas 0.158038 USD.
Mis oli kõigi aegade ADP madalaim (ATL) hind?
ADP nägi ATL hinda summas 0.00110676 USD.
Milline on ADP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ADP kauplemismaht on -- USD.
Kas ADP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ADP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:01:15 (UTC+8)

Adappter (ADP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.