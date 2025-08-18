Mis on Adappter (ADP)

Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Adappter (ADP) allikas Ametlik veebisait

Adappter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Adappter (ADP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Adappter (ADP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Adappter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Adappter hinna ennustust kohe!

ADP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Adappter (ADP) tokenoomika

Adappter (ADP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Adappter (ADP) kohta Kui palju on Adappter (ADP) tänapäeval väärt? Reaalajas ADP hind USD on 0.0017816 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ADP/USD hind? $ 0.0017816 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ADP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Adappter turukapitalisatsioon? ADP turukapitalisatsioon on $ 7.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ADP ringlev varu? ADP ringlev varu on 4.13B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADP (ATH) hind? ADP saavutab ATH hinna summas 0.158038 USD . Mis oli kõigi aegade ADP madalaim (ATL) hind? ADP nägi ATL hinda summas 0.00110676 USD . Milline on ADP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ADP kauplemismaht on -- USD . Kas ADP sel aastal kõrgemale ka suundub? ADP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADP hinna ennustust

Adappter (ADP) Olulised valdkonna uudised