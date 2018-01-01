Adappter (ADP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Adappter (ADP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Adappter (ADP) teave Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. Ametlik veebisait: https://adappter.io/ Ostke ADP kohe!

Adappter (ADP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Adappter (ADP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 4.13B $ 4.13B $ 4.13B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.158038 $ 0.158038 $ 0.158038 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00110676 $ 0.00110676 $ 0.00110676 Praegune hind: $ 0.0017444 $ 0.0017444 $ 0.0017444 Lisateave Adappter (ADP) hinna kohta

Adappter (ADP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Adappter (ADP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ADP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ADP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ADP tokeni tokenoomikat, avastage ADP tokeni reaalajas hinda!

