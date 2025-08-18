Mis on Abster (ABSTER)

Currently we are a meme coin on Abstract trying to promote our character. We are creating content about our character daily, and we plan to have utility in the future. Since Abstract is a new ecosystem, there is lots of room for us to build useful tools that other chains have, but that are not yet on Abstract. We plan to have our token at the forefront of these tools. We cannot share too many details as we are still figuring everything out, and we do not want to reveal anything confidential.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Abster (ABSTER) kohta Kui palju on Abster (ABSTER) tänapäeval väärt? Reaalajas ABSTER hind USD on 0.03085139 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ABSTER/USD hind? $ 0.03085139 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ABSTER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Abster turukapitalisatsioon? ABSTER turukapitalisatsioon on $ 30.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ABSTER ringlev varu? ABSTER ringlev varu on 990.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABSTER (ATH) hind? ABSTER saavutab ATH hinna summas 0.04625183 USD . Mis oli kõigi aegade ABSTER madalaim (ATL) hind? ABSTER nägi ATL hinda summas 0.00102855 USD . Milline on ABSTER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ABSTER kauplemismaht on -- USD . Kas ABSTER sel aastal kõrgemale ka suundub? ABSTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABSTER hinna ennustust

