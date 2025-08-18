Rohkem infot ABSTER

1 ABSTER/USD reaalajas hind:

$0.03081682
$0.03081682$0.03081682
+7.30%1D
mexc
USD
Abster (ABSTER) reaalajas hinnagraafik
Abster (ABSTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02850679
$ 0.02850679$ 0.02850679
24 h madal
$ 0.03261049
$ 0.03261049$ 0.03261049
24 h kõrge

$ 0.02850679
$ 0.02850679$ 0.02850679

$ 0.03261049
$ 0.03261049$ 0.03261049

$ 0.04625183
$ 0.04625183$ 0.04625183

$ 0.00102855
$ 0.00102855$ 0.00102855

-1.84%

+7.49%

-26.39%

-26.39%

Abster (ABSTER) reaalajas hind on $0.03085139. Viimase 24 tunni jooksul ABSTER kaubeldud madalaim $ 0.02850679 ja kõrgeim $ 0.03261049 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABSTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04625183 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00102855.

Lüliajalise tootluse osas on ABSTER muutunud -1.84% viimase tunni jooksul, +7.49% 24 tunni vältel -26.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Abster (ABSTER) – turuteave

$ 30.52M
$ 30.52M$ 30.52M

--
----

$ 30.52M
$ 30.52M$ 30.52M

990.49M
990.49M 990.49M

990,486,747.5651047
990,486,747.5651047 990,486,747.5651047

Abster praegune turukapitalisatsioon on $ 30.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ABSTER ringlev varu on 990.49M, mille koguvaru on 990486747.5651047. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.52M.

Abster (ABSTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Abster ja USD hinnamuutus $ +0.00214926.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Abster ja USD hinnamuutus $ -0.0028306212.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Abster ja USD hinnamuutus $ +0.0197828800.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Abster ja USD hinnamuutus $ +0.00988639060710552.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00214926+7.49%
30 päeva$ -0.0028306212-9.17%
60 päeva$ +0.0197828800+64.12%
90 päeva$ +0.00988639060710552+47.16%

Mis on Abster (ABSTER)

Currently we are a meme coin on Abstract trying to promote our character. We are creating content about our character daily, and we plan to have utility in the future. Since Abstract is a new ecosystem, there is lots of room for us to build useful tools that other chains have, but that are not yet on Abstract. We plan to have our token at the forefront of these tools. We cannot share too many details as we are still figuring everything out, and we do not want to reveal anything confidential.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Abster (ABSTER) allikas

Ametlik veebisait

Abster hinna ennustus (USD)

Kui palju on Abster (ABSTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Abster (ABSTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Abster nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Abster hinna ennustust kohe!

ABSTER kohalike valuutade suhtes

Abster (ABSTER) tokenoomika

Abster (ABSTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABSTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Abster (ABSTER) kohta

Kui palju on Abster (ABSTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABSTER hind USD on 0.03085139 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABSTER/USD hind?
Praegune hind ABSTER/USD on $ 0.03085139. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Abster turukapitalisatsioon?
ABSTER turukapitalisatsioon on $ 30.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABSTER ringlev varu?
ABSTER ringlev varu on 990.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABSTER (ATH) hind?
ABSTER saavutab ATH hinna summas 0.04625183 USD.
Mis oli kõigi aegade ABSTER madalaim (ATL) hind?
ABSTER nägi ATL hinda summas 0.00102855 USD.
Milline on ABSTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABSTER kauplemismaht on -- USD.
Kas ABSTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABSTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABSTER hinna ennustust.
