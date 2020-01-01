Abster (ABSTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Abster (ABSTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Abster (ABSTER) teave Currently we are a meme coin on Abstract trying to promote our character. We are creating content about our character daily, and we plan to have utility in the future. Since Abstract is a new ecosystem, there is lots of room for us to build useful tools that other chains have, but that are not yet on Abstract. We plan to have our token at the forefront of these tools. We cannot share too many details as we are still figuring everything out, and we do not want to reveal anything confidential. Ametlik veebisait: https://www.abster.xyz/ Ostke ABSTER kohe!

Abster (ABSTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Abster (ABSTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M Koguvaru: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M Ringlev varu: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04625183 $ 0.04625183 $ 0.04625183 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00102855 $ 0.00102855 $ 0.00102855 Praegune hind: $ 0.0299461 $ 0.0299461 $ 0.0299461 Lisateave Abster (ABSTER) hinna kohta

Abster (ABSTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Abster (ABSTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABSTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABSTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABSTER tokeni tokenoomikat, avastage ABSTER tokeni reaalajas hinda!

ABSTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABSTER võiks suunduda? Meie ABSTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABSTER tokeni hinna ennustust kohe!

