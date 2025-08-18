Rohkem infot AAA

aaa cat logo

aaa cat hind (AAA)

Loendis mitteolevad

1 AAA/USD reaalajas hind:

--
----
-4.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
aaa cat (AAA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:10:35 (UTC+8)

aaa cat (AAA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00009619
$ 0.00009619$ 0.00009619
24 h madal
$ 0.00010106
$ 0.00010106$ 0.00010106
24 h kõrge

$ 0.00009619
$ 0.00009619$ 0.00009619

$ 0.00010106
$ 0.00010106$ 0.00010106

$ 0.00367516
$ 0.00367516$ 0.00367516

$ 0.00004709
$ 0.00004709$ 0.00004709

-0.10%

-4.53%

-24.45%

-24.45%

aaa cat (AAA) reaalajas hind on $0.00009641. Viimase 24 tunni jooksul AAA kaubeldud madalaim $ 0.00009619 ja kõrgeim $ 0.00010106 näitab aktiivset turu volatiivsust. AAAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00367516 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004709.

Lüliajalise tootluse osas on AAA muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -4.53% 24 tunni vältel -24.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

aaa cat (AAA) – turuteave

$ 964.14K
$ 964.14K$ 964.14K

--
----

$ 964.14K
$ 964.14K$ 964.14K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

aaa cat praegune turukapitalisatsioon on $ 964.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AAA ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 964.14K.

aaa cat (AAA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse aaa cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse aaa cat ja USD hinnamuutus $ -0.0000103379.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse aaa cat ja USD hinnamuutus $ -0.0000064195.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse aaa cat ja USD hinnamuutus $ -0.0000854358188846596.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.53%
30 päeva$ -0.0000103379-10.72%
60 päeva$ -0.0000064195-6.65%
90 päeva$ -0.0000854358188846596-46.98%

Mis on aaa cat (AAA)

Drippy stumbled upon this epic image of a black cat on Friday the 13th posted buy Sui Name Service and thought, "Wow, this would make a fire meme coin!" With all the buzz about Move Pump, Drippy wanted to test the meme creation tool on the platform. He created the token as a test and degens started to buy. He then posted it on his X account and all the Sui degens pushed it to complete the bonding curve within minutes. Now aaaCat is the fastest growing meme coin on Sui Network

Üksuse aaa cat (AAA) allikas

Ametlik veebisait

aaa cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on aaa cat (AAA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aaa cat (AAA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aaa cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake aaa cat hinna ennustust kohe!

AAA kohalike valuutade suhtes

aaa cat (AAA) tokenoomika

aaa cat (AAA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AAA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse aaa cat (AAA) kohta

Kui palju on aaa cat (AAA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AAA hind USD on 0.00009641 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AAA/USD hind?
Praegune hind AAA/USD on $ 0.00009641. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on aaa cat turukapitalisatsioon?
AAA turukapitalisatsioon on $ 964.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AAA ringlev varu?
AAA ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AAA (ATH) hind?
AAA saavutab ATH hinna summas 0.00367516 USD.
Mis oli kõigi aegade AAA madalaim (ATL) hind?
AAA nägi ATL hinda summas 0.00004709 USD.
Milline on AAA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AAA kauplemismaht on -- USD.
Kas AAA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AAA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AAA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:10:35 (UTC+8)

aaa cat (AAA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

