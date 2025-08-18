Mis on a16gems (A16G)

Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth.

Üksuse a16gems (A16G) allikas Ametlik veebisait

a16gems hinna ennustus (USD)

Kui palju on a16gems (A16G) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie a16gems (A16G) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida a16gems nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

A16G kohalike valuutade suhtes

a16gems (A16G) tokenoomika

a16gems (A16G) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet A16G tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse a16gems (A16G) kohta Kui palju on a16gems (A16G) tänapäeval väärt? Reaalajas A16G hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune A16G/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind A16G/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on a16gems turukapitalisatsioon? A16G turukapitalisatsioon on $ 16.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on A16G ringlev varu? A16G ringlev varu on 999.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim A16G (ATH) hind? A16G saavutab ATH hinna summas 0.00311251 USD . Mis oli kõigi aegade A16G madalaim (ATL) hind? A16G nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on A16G kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine A16G kauplemismaht on -- USD . Kas A16G sel aastal kõrgemale ka suundub? A16G võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake A16G hinna ennustust

