a16gems logo

a16gems hind (A16G)

Loendis mitteolevad

1 A16G/USD reaalajas hind:

--
----
+0.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
a16gems (A16G) reaalajas hinnagraafik
a16gems (A16G) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00311251
$ 0.00311251$ 0.00311251

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

+0.88%

-0.21%

-0.21%

a16gems (A16G) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul A16G kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. A16Gkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00311251 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on A16G muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, +0.88% 24 tunni vältel -0.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

a16gems (A16G) – turuteave

$ 16.69K
$ 16.69K$ 16.69K

--
----

$ 16.69K
$ 16.69K$ 16.69K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,406.647547
999,704,406.647547 999,704,406.647547

a16gems praegune turukapitalisatsioon on $ 16.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. A16G ringlev varu on 999.70M, mille koguvaru on 999704406.647547. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.69K.

a16gems (A16G) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse a16gems ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse a16gems ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse a16gems ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse a16gems ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.88%
30 päeva$ 0-2.94%
60 päeva$ 0+27.76%
90 päeva$ 0--

Mis on a16gems (A16G)

Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse a16gems (A16G) allikas

Ametlik veebisait

a16gems hinna ennustus (USD)

Kui palju on a16gems (A16G) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie a16gems (A16G) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida a16gems nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake a16gems hinna ennustust kohe!

a16gems (A16G) tokenoomika

a16gems (A16G) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet A16G tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse a16gems (A16G) kohta

Kui palju on a16gems (A16G) tänapäeval väärt?
Reaalajas A16G hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune A16G/USD hind?
Praegune hind A16G/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on a16gems turukapitalisatsioon?
A16G turukapitalisatsioon on $ 16.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on A16G ringlev varu?
A16G ringlev varu on 999.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim A16G (ATH) hind?
A16G saavutab ATH hinna summas 0.00311251 USD.
Mis oli kõigi aegade A16G madalaim (ATL) hind?
A16G nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on A16G kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine A16G kauplemismaht on -- USD.
Kas A16G sel aastal kõrgemale ka suundub?
A16G võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake A16G hinna ennustust.
