a16gems (A16G) teave Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth.

a16gems (A16G) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage a16gems (A16G) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.54K $ 16.54K $ 16.54K Koguvaru: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Ringlev varu: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.54K $ 16.54K $ 16.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00311251 $ 0.00311251 $ 0.00311251 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000941 $ 0.00000941 $ 0.00000941 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave a16gems (A16G) hinna kohta

a16gems (A16G) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud a16gems (A16G) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate A16G tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: A16G tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate A16G tokeni tokenoomikat, avastage A16G tokeni reaalajas hinda!

A16G – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu A16G võiks suunduda? Meie A16G hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

