Zynecoin logo

Zynecoin hind(ZYN)

1 ZYN/USD reaalajas hind:

$0.004946
$0.004946$0.004946
-0.68%1D
USD
Zynecoin (ZYN) reaalajas hinnagraafik
Zynecoin (ZYN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0046
$ 0.0046$ 0.0046
24 h madal
$ 0.0077
$ 0.0077$ 0.0077
24 h kõrge

$ 0.0046
$ 0.0046$ 0.0046

$ 0.0077
$ 0.0077$ 0.0077

$ 5.23601203402
$ 5.23601203402$ 5.23601203402

$ 0.00422970959985619
$ 0.00422970959985619$ 0.00422970959985619

-0.71%

-0.67%

+2.93%

+2.93%

Zynecoin (ZYN) reaalajas hind on $ 0.004948. Viimase 24 tunni jooksul ZYN kaubeldud madalaim $ 0.0046 ja kõrgeim $ 0.0077 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZYNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.23601203402 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00422970959985619.

Lüliajalise tootluse osas on ZYN muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel +2.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zynecoin (ZYN) – turuteave

No.2670

$ 207.34K
$ 207.34K$ 207.34K

$ 129.87K
$ 129.87K$ 129.87K

$ 483.78K
$ 483.78K$ 483.78K

41.90M
41.90M 41.90M

97,772,437.5
97,772,437.5 97,772,437.5

NONE

Zynecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 207.34K $ 129.87K 24 tunnise kauplemismahuga. ZYN ringlev varu on 41.90M, mille koguvaru on 97772437.5.

Zynecoin (ZYN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zynecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003386-0.67%
30 päeva$ -0.000852-14.69%
60 päeva$ -0.006572-57.05%
90 päeva$ -0.001862-27.35%
Zynecoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZYN muutuse $ -0.00003386 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zynecoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000852 (-14.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zynecoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZYN $ -0.006572 (-57.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zynecoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001862 (-27.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zynecoin (ZYN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zynecoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Zynecoin (ZYN)

Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain.

Zynecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zynecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZYN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zynecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zynecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zynecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zynecoin (ZYN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zynecoin (ZYN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zynecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zynecoin hinna ennustust kohe!

Zynecoin (ZYN) tokenoomika

Zynecoin (ZYN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZYN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zynecoin (ZYN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zynecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zynecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZYN kohalike valuutade suhtes

1 Zynecoin(ZYN)/VND
130.20662
1 Zynecoin(ZYN)/AUD
A$0.00757044
1 Zynecoin(ZYN)/GBP
0.00361204
1 Zynecoin(ZYN)/EUR
0.0042058
1 Zynecoin(ZYN)/USD
$0.004948
1 Zynecoin(ZYN)/MYR
RM0.02083108
1 Zynecoin(ZYN)/TRY
0.2021258
1 Zynecoin(ZYN)/JPY
¥0.727356
1 Zynecoin(ZYN)/ARS
ARS$6.40929284
1 Zynecoin(ZYN)/RUB
0.39405872
1 Zynecoin(ZYN)/INR
0.43299948
1 Zynecoin(ZYN)/IDR
Rp79.80644044
1 Zynecoin(ZYN)/KRW
6.87217824
1 Zynecoin(ZYN)/PHP
0.2798094
1 Zynecoin(ZYN)/EGP
￡E.0.23854308
1 Zynecoin(ZYN)/BRL
R$0.0267192
1 Zynecoin(ZYN)/CAD
C$0.00682824
1 Zynecoin(ZYN)/BDT
0.60088512
1 Zynecoin(ZYN)/NGN
7.58894552
1 Zynecoin(ZYN)/UAH
0.20390708
1 Zynecoin(ZYN)/VES
Bs0.66798
1 Zynecoin(ZYN)/CLP
$4.769872
1 Zynecoin(ZYN)/PKR
Rs1.40166944
1 Zynecoin(ZYN)/KZT
2.67889668
1 Zynecoin(ZYN)/THB
฿0.16011728
1 Zynecoin(ZYN)/TWD
NT$0.14858844
1 Zynecoin(ZYN)/AED
د.إ0.01815916
1 Zynecoin(ZYN)/CHF
Fr0.0039584
1 Zynecoin(ZYN)/HKD
HK$0.03869336
1 Zynecoin(ZYN)/AMD
֏1.89142248
1 Zynecoin(ZYN)/MAD
.د.م0.04448252
1 Zynecoin(ZYN)/MXN
$0.09267604
1 Zynecoin(ZYN)/PLN
0.01796124
1 Zynecoin(ZYN)/RON
лв0.02137536
1 Zynecoin(ZYN)/SEK
kr0.04720392
1 Zynecoin(ZYN)/BGN
лв0.00826316
1 Zynecoin(ZYN)/HUF
Ft1.66935624
1 Zynecoin(ZYN)/CZK
0.10346268
1 Zynecoin(ZYN)/KWD
د.ك0.00150914
1 Zynecoin(ZYN)/ILS
0.01667476
1 Zynecoin(ZYN)/NOK
kr0.05027168
1 Zynecoin(ZYN)/NZD
$0.00831264

Zynecoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zynecoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zynecoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zynecoin kohta

Kui palju on Zynecoin (ZYN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZYN hind USD on 0.004948 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZYN/USD hind?
Praegune hind ZYN/USD on $ 0.004948. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zynecoin turukapitalisatsioon?
ZYN turukapitalisatsioon on $ 207.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZYN ringlev varu?
ZYN ringlev varu on 41.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZYN (ATH) hind?
ZYN saavutab ATH hinna summas 5.23601203402 USD.
Mis oli kõigi aegade ZYN madalaim (ATL) hind?
ZYN nägi ATL hinda summas 0.00422970959985619 USD.
Milline on ZYN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZYN kauplemismaht on $ 129.87K USD.
Kas ZYN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZYN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZYN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

