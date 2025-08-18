Rohkem infot ILV

ILV Hinnainfo

ILV Valge raamat

ILV Ametlik veebisait

ILV Tokenoomika

ILV Hinnaprognoos

ILV Ajalugu

ILV – ostujuhend

ILV-usaldusraha valuutakonverter

ILV Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Illuvium logo

Illuvium hind(ILV)

1 ILV/USD reaalajas hind:

$16.587
$16.587$16.587
-1.35%1D
USD
Illuvium (ILV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:31 (UTC+8)

Illuvium (ILV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 16.482
$ 16.482$ 16.482
24 h madal
$ 17.029
$ 17.029$ 17.029
24 h kõrge

$ 16.482
$ 16.482$ 16.482

$ 17.029
$ 17.029$ 17.029

$ 2,868.94660798
$ 2,868.94660798$ 2,868.94660798

$ 9.1222981250739
$ 9.1222981250739$ 9.1222981250739

-0.99%

-1.35%

-11.16%

-11.16%

Illuvium (ILV) reaalajas hind on $ 16.587. Viimase 24 tunni jooksul ILV kaubeldud madalaim $ 16.482 ja kõrgeim $ 17.029 näitab aktiivset turu volatiivsust. ILVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,868.94660798 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 9.1222981250739.

Lüliajalise tootluse osas on ILV muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -1.35% 24 tunni vältel -11.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Illuvium (ILV) – turuteave

No.364

$ 104.91M
$ 104.91M$ 104.91M

$ 890.67K
$ 890.67K$ 890.67K

$ 150.26M
$ 150.26M$ 150.26M

6.32M
6.32M 6.32M

9,058,922.44800829
9,058,922.44800829 9,058,922.44800829

2021-03-31 00:00:00

ETH

Illuvium praegune turukapitalisatsioon on $ 104.91M $ 890.67K 24 tunnise kauplemismahuga. ILV ringlev varu on 6.32M, mille koguvaru on 9058922.44800829. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Illuvium (ILV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Illuvium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.22699-1.35%
30 päeva$ +2.902+21.20%
60 päeva$ +5.567+50.51%
90 päeva$ +3.117+23.14%
Illuvium Hinnamuutus täna

Täna registreeris ILV muutuse $ -0.22699 (-1.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Illuvium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.902 (+21.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Illuvium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ILV $ +5.567 (+50.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Illuvium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.117 (+23.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Illuvium (ILV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Illuvium hinnaajaloo lehte.

Mis on Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Illuvium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Illuvium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ILV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Illuvium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Illuvium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Illuvium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Illuvium (ILV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Illuvium (ILV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Illuvium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Illuvium hinna ennustust kohe!

Illuvium (ILV) tokenoomika

Illuvium (ILV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ILV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Illuvium (ILV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Illuvium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Illuvium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ILV kohalike valuutade suhtes

1 Illuvium(ILV)/VND
436,486.905
1 Illuvium(ILV)/AUD
A$25.21224
1 Illuvium(ILV)/GBP
12.10851
1 Illuvium(ILV)/EUR
14.09895
1 Illuvium(ILV)/USD
$16.587
1 Illuvium(ILV)/MYR
RM69.83127
1 Illuvium(ILV)/TRY
676.58373
1 Illuvium(ILV)/JPY
¥2,438.289
1 Illuvium(ILV)/ARS
ARS$21,513.50487
1 Illuvium(ILV)/RUB
1,322.14977
1 Illuvium(ILV)/INR
1,451.52837
1 Illuvium(ILV)/IDR
Rp267,532.22061
1 Illuvium(ILV)/KRW
23,037.35256
1 Illuvium(ILV)/PHP
937.99485
1 Illuvium(ILV)/EGP
￡E.800.48862
1 Illuvium(ILV)/BRL
R$89.5698
1 Illuvium(ILV)/CAD
C$22.89006
1 Illuvium(ILV)/BDT
2,014.32528
1 Illuvium(ILV)/NGN
25,440.14538
1 Illuvium(ILV)/UAH
683.55027
1 Illuvium(ILV)/VES
Bs2,239.245
1 Illuvium(ILV)/CLP
$15,989.868
1 Illuvium(ILV)/PKR
Rs4,698.76536
1 Illuvium(ILV)/KZT
8,980.36767
1 Illuvium(ILV)/THB
฿537.25293
1 Illuvium(ILV)/TWD
NT$498.10761
1 Illuvium(ILV)/AED
د.إ60.87429
1 Illuvium(ILV)/CHF
Fr13.2696
1 Illuvium(ILV)/HKD
HK$129.71034
1 Illuvium(ILV)/AMD
֏6,340.54662
1 Illuvium(ILV)/MAD
.د.م149.11713
1 Illuvium(ILV)/MXN
$312.99669
1 Illuvium(ILV)/PLN
60.37668
1 Illuvium(ILV)/RON
лв71.65584
1 Illuvium(ILV)/SEK
kr158.40585
1 Illuvium(ILV)/BGN
лв27.70029
1 Illuvium(ILV)/HUF
Ft5,599.7712
1 Illuvium(ILV)/CZK
346.6683
1 Illuvium(ILV)/KWD
د.ك5.059035
1 Illuvium(ILV)/ILS
55.89819
1 Illuvium(ILV)/NOK
kr169.02153
1 Illuvium(ILV)/NZD
$27.86616

Illuvium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Illuvium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Illuvium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Illuvium kohta

Kui palju on Illuvium (ILV) tänapäeval väärt?
Reaalajas ILV hind USD on 16.587 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ILV/USD hind?
Praegune hind ILV/USD on $ 16.587. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Illuvium turukapitalisatsioon?
ILV turukapitalisatsioon on $ 104.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ILV ringlev varu?
ILV ringlev varu on 6.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ILV (ATH) hind?
ILV saavutab ATH hinna summas 2,868.94660798 USD.
Mis oli kõigi aegade ILV madalaim (ATL) hind?
ILV nägi ATL hinda summas 9.1222981250739 USD.
Milline on ILV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ILV kauplemismaht on $ 890.67K USD.
Kas ILV sel aastal kõrgemale ka suundub?
ILV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ILV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:31 (UTC+8)

Illuvium (ILV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ILV/USD kalkulaator

Summa

ILV
ILV
USD
USD

1 ILV = 16.587 USD

Kauplemine: ILV

ILVUSDT
$16.587
$16.587$16.587
-1.35%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu