Illuvium (ILV) reaalajas hind on $ 16.587. Viimase 24 tunni jooksul ILV kaubeldud madalaim $ 16.482 ja kõrgeim $ 17.029 näitab aktiivset turu volatiivsust. ILVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,868.94660798 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 9.1222981250739.
Lüliajalise tootluse osas on ILV muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -1.35% 24 tunni vältel -11.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Illuvium (ILV) – turuteave
No.364
$ 104.91M
$ 104.91M$ 104.91M
$ 890.67K
$ 890.67K$ 890.67K
$ 150.26M
$ 150.26M$ 150.26M
6.32M
6.32M 6.32M
9,058,922.44800829
9,058,922.44800829 9,058,922.44800829
2021-03-31 00:00:00
ETH
Illuvium praegune turukapitalisatsioon on $ 104.91M$ 890.67K 24 tunnise kauplemismahuga. ILV ringlev varu on 6.32M, mille koguvaru on 9058922.44800829. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Illuvium (ILV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Illuvium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.22699
-1.35%
30 päeva
$ +2.902
+21.20%
60 päeva
$ +5.567
+50.51%
90 päeva
$ +3.117
+23.14%
Illuvium Hinnamuutus täna
Täna registreeris ILV muutuse $ -0.22699 (-1.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Illuvium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.902 (+21.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Illuvium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ILV $ +5.567 (+50.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Illuvium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.117 (+23.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Illuvium (ILV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.
Illuvium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Illuvium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ILV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Illuvium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Illuvium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Illuvium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Illuvium (ILV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Illuvium (ILV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Illuvium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Illuvium (ILV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ILV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Illuvium (ILV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Illuvium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Illuvium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.