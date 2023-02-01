Zynecoin (ZYN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zynecoin (ZYN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zynecoin (ZYN) teave Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain. Ametlik veebisait: https://www.zynecoin.io/ Valge raamat: https://zynecoin.io/wp-content/uploads/2023/02/WHITE-PAPER-ZYNECOIN-ENGLISH.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.wethio.io/ Ostke ZYN kohe!

Zynecoin (ZYN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zynecoin (ZYN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 211.11K $ 211.11K $ 211.11K Koguvaru: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M Ringlev varu: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 492.58K $ 492.58K $ 492.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00422970959985619 $ 0.00422970959985619 $ 0.00422970959985619 Praegune hind: $ 0.005038 $ 0.005038 $ 0.005038 Lisateave Zynecoin (ZYN) hinna kohta

Zynecoin (ZYN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zynecoin (ZYN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZYN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZYN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZYN tokeni tokenoomikat, avastage ZYN tokeni reaalajas hinda!

Zynecoin (ZYN) hinna ajalugu ZYN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZYN hinna ajalugu kohe!

ZYN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZYN võiks suunduda? Meie ZYN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZYN tokeni hinna ennustust kohe!

