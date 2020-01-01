ZEPHYR (ZEPH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZEPHYR (ZEPH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZEPHYR (ZEPH) teave The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol. Ametlik veebisait: https://zephyrprotocol.com Valge raamat: https://www.zephyrprotocol.com/s/Zephyr_Whitepaper_v1.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.zephyrprotocol.com/ Ostke ZEPH kohe!

ZEPHYR (ZEPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZEPHYR (ZEPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 52.35 $ 52.35 $ 52.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06373648768174803 $ 0.06373648768174803 $ 0.06373648768174803 Praegune hind: $ 0.6331 $ 0.6331 $ 0.6331 Lisateave ZEPHYR (ZEPH) hinna kohta

ZEPHYR (ZEPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZEPHYR (ZEPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEPH tokeni tokenoomikat, avastage ZEPH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZEPH Kas olete huvitatud ZEPHYR (ZEPH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZEPH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZEPH MEXC-ist osta!

ZEPHYR (ZEPH) hinna ajalugu ZEPH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZEPH hinna ajalugu kohe!

ZEPH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEPH võiks suunduda? Meie ZEPH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEPH tokeni hinna ennustust kohe!

