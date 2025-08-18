Rohkem infot ZEPH

ZEPHYR logo

ZEPHYR hind(ZEPH)

1 ZEPH/USD reaalajas hind:

ZEPHYR (ZEPH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:30:11 (UTC+8)

ZEPHYR (ZEPH) hinna teave (USD)

ZEPHYR (ZEPH) reaalajas hind on $ 0.6566. Viimase 24 tunni jooksul ZEPH kaubeldud madalaim $ 0.6212 ja kõrgeim $ 0.681 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 969.0143507315952 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06373648768174803.

Lüliajalise tootluse osas on ZEPH muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel -4.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZEPHYR (ZEPH) – turuteave

ZEPH

ZEPHYR praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 200.61K 24 tunnise kauplemismahuga. ZEPH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10120953.33939008.

ZEPHYR (ZEPH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZEPHYR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006498-0.98%
30 päeva$ -0.0055-0.84%
60 päeva$ -0.1174-15.17%
90 päeva$ +0.0156+2.43%
ZEPHYR Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZEPH muutuse $ -0.006498 (-0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZEPHYR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0055 (-0.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZEPHYR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEPH $ -0.1174 (-15.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZEPHYR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0156 (+2.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZEPHYR (ZEPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZEPHYR hinnaajaloo lehte.

Mis on ZEPHYR (ZEPH)

The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol.

ZEPHYR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZEPHYR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZEPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZEPHYR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZEPHYR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZEPHYR hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZEPHYR (ZEPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZEPHYR (ZEPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZEPHYR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZEPHYR hinna ennustust kohe!

ZEPHYR (ZEPH) tokenoomika

ZEPHYR (ZEPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZEPHYR (ZEPH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZEPHYR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZEPHYR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZEPH kohalike valuutade suhtes

ZEPHYR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZEPHYR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZEPHYR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZEPHYR kohta

Kui palju on ZEPHYR (ZEPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEPH hind USD on 0.6566 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEPH/USD hind?
Praegune hind ZEPH/USD on $ 0.6566. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZEPHYR turukapitalisatsioon?
ZEPH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEPH ringlev varu?
ZEPH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEPH (ATH) hind?
ZEPH saavutab ATH hinna summas 969.0143507315952 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEPH madalaim (ATL) hind?
ZEPH nägi ATL hinda summas 0.06373648768174803 USD.
Milline on ZEPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEPH kauplemismaht on $ 200.61K USD.
Kas ZEPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEPH hinna ennustust.
ZEPHYR (ZEPH) Olulised valdkonna uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

