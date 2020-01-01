YachtingVerse (YACHT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YachtingVerse (YACHT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YachtingVerse (YACHT) teave Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual. Ametlik veebisait: https://yachtingverse.io/ Valge raamat: https://whitepaper.yachtingverse.io/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5 Ostke YACHT kohe!

YachtingVerse (YACHT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YachtingVerse (YACHT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 123.52K $ 123.52K $ 123.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 Praegune hind: $ 0.01647 $ 0.01647 $ 0.01647 Lisateave YachtingVerse (YACHT) hinna kohta

YachtingVerse (YACHT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YachtingVerse (YACHT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YACHT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YACHT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YACHT tokeni tokenoomikat, avastage YACHT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust YACHT Kas olete huvitatud YachtingVerse (YACHT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid YACHT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas YACHT MEXC-ist osta!

YachtingVerse (YACHT) hinna ajalugu YACHT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage YACHT hinna ajalugu kohe!

YACHT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YACHT võiks suunduda? Meie YACHT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YACHT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!