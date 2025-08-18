Rohkem infot YACHT

YachtingVerse hind(YACHT)

1 YACHT/USD reaalajas hind:

$0.01638
$0.01638
-0.18%1D
USD
YachtingVerse (YACHT) reaalajas hinnagraafik
YachtingVerse (YACHT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01635
$ 0.01635
24 h madal
$ 0.01642
$ 0.01642
24 h kõrge

$ 0.01635
$ 0.01635

$ 0.01642
$ 0.01642

$ 0.4153038914025691
$ 0.4153038914025691

$ 0.004565827483104189
$ 0.004565827483104189

+0.12%

-0.18%

+0.73%

+0.73%

YachtingVerse (YACHT) reaalajas hind on $ 0.01639. Viimase 24 tunni jooksul YACHT kaubeldud madalaim $ 0.01635 ja kõrgeim $ 0.01642 näitab aktiivset turu volatiivsust. YACHTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4153038914025691 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004565827483104189.

Lüliajalise tootluse osas on YACHT muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel +0.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YachtingVerse (YACHT) – turuteave

No.7276

$ 0.00
$ 0.00

$ 21.32K
$ 21.32K

$ 122.92K
$ 122.92K

0.00
0.00

7,500,000
7,500,000

7,500,000
7,500,000

0.00%

ARB

YachtingVerse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 21.32K 24 tunnise kauplemismahuga. YACHT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 7500000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 122.92K.

YachtingVerse (YACHT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse YachtingVerse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000295-0.18%
30 päeva$ -0.00001-0.07%
60 päeva$ -0.00005-0.31%
90 päeva$ +0.00026+1.61%
YachtingVerse Hinnamuutus täna

Täna registreeris YACHT muutuse $ -0.0000295 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

YachtingVerse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001 (-0.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

YachtingVerse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YACHT $ -0.00005 (-0.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

YachtingVerse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00026 (+1.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada YachtingVerse (YACHT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe YachtingVerse hinnaajaloo lehte.

Mis on YachtingVerse (YACHT)

Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual.

YachtingVerse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie YachtingVerse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida YACHT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse YachtingVerse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie YachtingVerse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

YachtingVerse hinna ennustus (USD)

Kui palju on YachtingVerse (YACHT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YachtingVerse (YACHT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YachtingVerse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YachtingVerse hinna ennustust kohe!

YachtingVerse (YACHT) tokenoomika

YachtingVerse (YACHT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YACHT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

YachtingVerse (YACHT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas YachtingVerse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust YachtingVerse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YACHT kohalike valuutade suhtes

1 YachtingVerse(YACHT)/VND
431.30285
1 YachtingVerse(YACHT)/AUD
A$0.0250767
1 YachtingVerse(YACHT)/GBP
0.0119647
1 YachtingVerse(YACHT)/EUR
0.0139315
1 YachtingVerse(YACHT)/USD
$0.01639
1 YachtingVerse(YACHT)/MYR
RM0.0690019
1 YachtingVerse(YACHT)/TRY
0.6700232
1 YachtingVerse(YACHT)/JPY
¥2.40933
1 YachtingVerse(YACHT)/ARS
ARS$21.2304587
1 YachtingVerse(YACHT)/RUB
1.3052996
1 YachtingVerse(YACHT)/INR
1.4342889
1 YachtingVerse(YACHT)/IDR
Rp264.3548017
1 YachtingVerse(YACHT)/KRW
22.7637432
1 YachtingVerse(YACHT)/PHP
0.9306242
1 YachtingVerse(YACHT)/EGP
￡E.0.7904897
1 YachtingVerse(YACHT)/BRL
R$0.088506
1 YachtingVerse(YACHT)/CAD
C$0.0226182
1 YachtingVerse(YACHT)/BDT
1.9882709
1 YachtingVerse(YACHT)/NGN
25.0994821
1 YachtingVerse(YACHT)/UAH
0.6754319
1 YachtingVerse(YACHT)/VES
Bs2.21265
1 YachtingVerse(YACHT)/CLP
$15.76718
1 YachtingVerse(YACHT)/PKR
Rs4.6390256
1 YachtingVerse(YACHT)/KZT
8.8642037
1 YachtingVerse(YACHT)/THB
฿0.5303804
1 YachtingVerse(YACHT)/TWD
NT$0.4921917
1 YachtingVerse(YACHT)/AED
د.إ0.0601513
1 YachtingVerse(YACHT)/CHF
Fr0.013112
1 YachtingVerse(YACHT)/HKD
HK$0.1281698
1 YachtingVerse(YACHT)/AMD
֏6.267536
1 YachtingVerse(YACHT)/MAD
.د.م0.1473461
1 YachtingVerse(YACHT)/MXN
$0.3066569
1 YachtingVerse(YACHT)/PLN
0.0594957
1 YachtingVerse(YACHT)/RON
лв0.0708048
1 YachtingVerse(YACHT)/SEK
kr0.1563606
1 YachtingVerse(YACHT)/BGN
лв0.0273713
1 YachtingVerse(YACHT)/HUF
Ft5.5314611
1 YachtingVerse(YACHT)/CZK
0.342551
1 YachtingVerse(YACHT)/KWD
د.ك0.00498256
1 YachtingVerse(YACHT)/ILS
0.0552343
1 YachtingVerse(YACHT)/NOK
kr0.1665224
1 YachtingVerse(YACHT)/NZD
$0.0275352

YachtingVerse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest YachtingVerse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse YachtingVerse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YachtingVerse kohta

Kui palju on YachtingVerse (YACHT) tänapäeval väärt?
Reaalajas YACHT hind USD on 0.01639 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YACHT/USD hind?
Praegune hind YACHT/USD on $ 0.01639. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YachtingVerse turukapitalisatsioon?
YACHT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YACHT ringlev varu?
YACHT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YACHT (ATH) hind?
YACHT saavutab ATH hinna summas 0.4153038914025691 USD.
Mis oli kõigi aegade YACHT madalaim (ATL) hind?
YACHT nägi ATL hinda summas 0.004565827483104189 USD.
Milline on YACHT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YACHT kauplemismaht on $ 21.32K USD.
Kas YACHT sel aastal kõrgemale ka suundub?
YACHT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YACHT hinna ennustust.
YachtingVerse (YACHT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

YACHT/USD kalkulaator

Summa

YACHT
YACHT
USD
USD

1 YACHT = 0.01638 USD

Kauplemine: YACHT

YACHTUSDT
$0.01638
$0.01638
-0.12%

