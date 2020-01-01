Turbo (TURBO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Turbo (TURBO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Turbo (TURBO) teave Turbo Token (TURBO) is a revolutionary meme coin featuring a futuristic toad mascot. Ametlik veebisait: https://turbotoken.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa35923162c49cf95e6bf26623385eb431ad920d3 Ostke TURBO kohe!

Turbo (TURBO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Turbo (TURBO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 282.07M $ 282.07M $ 282.07M Koguvaru: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Ringlev varu: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 282.07M $ 282.07M $ 282.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.014459 $ 0.014459 $ 0.014459 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000015467388794084 $ 0.000015467388794084 $ 0.000015467388794084 Praegune hind: $ 0.004088 $ 0.004088 $ 0.004088 Lisateave Turbo (TURBO) hinna kohta

Turbo (TURBO) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas TURBO tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Turbo ($TURBO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, designed to be fully decentralized, community-driven, and simple in its tokenomics. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking. Issuance Mechanism Fixed Supply: Turbo has a total supply of 69 billion tokens.

Turbo has a total supply of 69 billion tokens. No Ongoing Issuance: All tokens were minted at launch; there is no inflation or further issuance. The contract ownership has been renounced, ensuring no party can mint additional tokens.

All tokens were minted at launch; there is no inflation or further issuance. The contract ownership has been renounced, ensuring no party can mint additional tokens. Initial Distribution: The tokens were distributed as follows: Crowdfunded: 60 billion tokens Founder Allocation: 9 billion tokens

The tokens were distributed as follows: All Tokens in Circulation: There are no tokens held in reserve or subject to future unlocks. Allocation Mechanism Allocation Category Amount (Billion) Percentage of Total Supply Notes Crowdfunded 60 87% Distributed to community Founder Allocation 9 13% Allocated to founder Total 69 100% All tokens in circulation No Team, Treasury, or Reserve: There are no allocations for team, treasury, or ecosystem funds. The project is entirely community-driven. Usage and Incentive Mechanism Decentralized and Permissionless: Anyone can use, trade, or integrate Turbo into platforms or applications without central approval.

Anyone can use, trade, or integrate Turbo into platforms or applications without central approval. No Transaction Taxes: Turbo imposes no taxes or fees on transactions, ensuring frictionless peer-to-peer trading.

Turbo imposes no taxes or fees on transactions, ensuring frictionless peer-to-peer trading. No Staking, Yield, or Rewards: There are no built-in staking, yield farming, or incentive programs. Turbo does not generate profit, nor does it maintain a treasury.

There are no built-in staking, yield farming, or incentive programs. Turbo does not generate profit, nor does it maintain a treasury. Community-Driven Utility: The token’s value and use cases are determined organically by the community, including integration into third-party platforms, meme culture, and community events.

The token’s value and use cases are determined organically by the community, including integration into third-party platforms, meme culture, and community events. No Governance Mechanism: Turbo operates without formal governance; all decisions and developments are community-led. Locking Mechanism No Locking or Vesting: All tokens were made available at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks for any allocation.

All tokens were made available at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks for any allocation. Renounced Contract Ownership: The smart contract is immutable, and no party can introduce new locking or vesting mechanisms. Unlocking Time Immediate Unlock: All tokens were unlocked and distributed at launch. There are no future unlock events. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply, all tokens minted at launch, no further issuance Allocation 87% crowdfunded, 13% founder, 0% team/treasury, all in circulation Usage/Incentives No taxes, no staking/yield, fully community-driven, no profit/treasury Locking None; all tokens unlocked and distributed at launch Unlocking Immediate; no future unlocks or vesting Additional Notes Decentralization: Turbo’s contract ownership is renounced, ensuring no central authority or unilateral changes.

Turbo’s contract ownership is renounced, ensuring no central authority or unilateral changes. Legal and Regulatory: Users are responsible for compliance with local laws and regulations.

Users are responsible for compliance with local laws and regulations. No Guarantees: There are no guarantees of profit, future value, or ongoing development; participation is at users’ own risk. In summary: Turbo’s tokenomics are intentionally simple and transparent, with all tokens distributed at launch, no ongoing issuance, no vesting or locking, and no built-in incentives beyond community-driven use and adoption. This structure is designed to empower the community and ensure true decentralization.

