XEN Crypto hind(XEN)

1 XEN/USD reaalajas hind:

$0.00000003237
-1.28%1D
USD
XEN Crypto (XEN) reaalajas hinnagraafik
XEN Crypto (XEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000303
24 h madal
$ 0.00000003366
24 h kõrge

$ 0.0000000303
$ 0.00000003366
$ 0.006014481736735829
$ 0.000000021108767917
-0.89%

-1.28%

+1.08%

+1.08%

XEN Crypto (XEN) reaalajas hind on $ 0.00000003248. Viimase 24 tunni jooksul XEN kaubeldud madalaim $ 0.0000000303 ja kõrgeim $ 0.00000003366 näitab aktiivset turu volatiivsust. XENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006014481736735829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000021108767917.

Lüliajalise tootluse osas on XEN muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel +1.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XEN Crypto (XEN) – turuteave

No.3671

$ 0.00
$ 79.24K
$ 7.06M
0.00
217,313,504,304,651
ETH

XEN Crypto praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 79.24K 24 tunnise kauplemismahuga. XEN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 217313504304651. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XEN Crypto (XEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XEN Crypto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000004197-1.28%
30 päeva$ -0.00000002299-41.45%
60 päeva$ -0.00000000454-12.27%
90 päeva$ -0.00000002809-46.38%
XEN Crypto Hinnamuutus täna

Täna registreeris XEN muutuse $ -0.0000000004197 (-1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XEN Crypto 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000002299 (-41.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XEN Crypto 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XEN $ -0.00000000454 (-12.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XEN Crypto 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000002809 (-46.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XEN Crypto (XEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XEN Crypto hinnaajaloo lehte.

Mis on XEN Crypto (XEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

XEN Crypto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XEN Crypto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XEN Crypto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XEN Crypto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XEN Crypto hinna ennustus (USD)

Kui palju on XEN Crypto (XEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XEN Crypto (XEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XEN Crypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XEN Crypto hinna ennustust kohe!

XEN Crypto (XEN) tokenoomika

XEN Crypto (XEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XEN Crypto (XEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XEN Crypto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XEN Crypto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XEN kohalike valuutade suhtes

XEN Crypto ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XEN Crypto võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XEN Crypto ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XEN Crypto kohta

Kui palju on XEN Crypto (XEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas XEN hind USD on 0.00000003248 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XEN/USD hind?
Praegune hind XEN/USD on $ 0.00000003248. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XEN Crypto turukapitalisatsioon?
XEN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XEN ringlev varu?
XEN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XEN (ATH) hind?
XEN saavutab ATH hinna summas 0.006014481736735829 USD.
Mis oli kõigi aegade XEN madalaim (ATL) hind?
XEN nägi ATL hinda summas 0.000000021108767917 USD.
Milline on XEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XEN kauplemismaht on $ 79.24K USD.
Kas XEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
XEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XEN hinna ennustust.
