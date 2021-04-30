XELS (XELS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XELS (XELS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XELS (XELS) teave XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits. Ametlik veebisait: https://www.gxgateway.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x397Deb686C72384FAd502A81f4d7fDb89e1f1280 Ostke XELS kohe!

XELS (XELS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XELS (XELS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 919.51K $ 919.51K $ 919.51K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 919.51K $ 919.51K $ 919.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 59.5 $ 59.5 $ 59.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 Praegune hind: $ 0.043786 $ 0.043786 $ 0.043786 Lisateave XELS (XELS) hinna kohta

XELS (XELS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XELS (XELS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XELS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XELS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XELS tokeni tokenoomikat, avastage XELS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XELS Kas olete huvitatud XELS (XELS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XELS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XELS MEXC-ist osta!

XELS (XELS) hinna ajalugu XELS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XELS hinna ajalugu kohe!

XELS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XELS võiks suunduda? Meie XELS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XELS tokeni hinna ennustust kohe!

