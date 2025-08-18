Rohkem infot XELS

XELS logo

XELS hind(XELS)

1 XELS/USD reaalajas hind:

$0.043969
+2.29%1D
USD
XELS (XELS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:07:30 (UTC+8)

XELS (XELS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.042304
24 h madal
$ 0.053244
24 h kõrge

$ 0.042304
$ 0.053244
$ 5.4720479829280375
$ 0.035240446976008484
-0.07%

+2.29%

+3.71%

+3.71%

XELS (XELS) reaalajas hind on $ 0.043969. Viimase 24 tunni jooksul XELS kaubeldud madalaim $ 0.042304 ja kõrgeim $ 0.053244 näitab aktiivset turu volatiivsust. XELSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.4720479829280375 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.035240446976008484.

Lüliajalise tootluse osas on XELS muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, +2.29% 24 tunni vältel +3.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XELS (XELS) – turuteave

No.2167

$ 923.35K
$ 78.22K
$ 923.35K
21.00M
21,000,000
21,000,000
100.00%

2021-04-30 00:00:00

ETH

XELS praegune turukapitalisatsioon on $ 923.35K $ 78.22K 24 tunnise kauplemismahuga. XELS ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 923.35K.

XELS (XELS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XELS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00098435+2.29%
30 päeva$ +0.000403+0.92%
60 päeva$ +0.001162+2.71%
90 päeva$ -0.036714-45.51%
XELS Hinnamuutus täna

Täna registreeris XELS muutuse $ +0.00098435 (+2.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XELS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000403 (+0.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XELS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XELS $ +0.001162 (+2.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XELS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.036714 (-45.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XELS (XELS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XELS hinnaajaloo lehte.

Mis on XELS (XELS)

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

XELS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XELS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XELS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XELS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XELS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XELS hinna ennustus (USD)

Kui palju on XELS (XELS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XELS (XELS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XELS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XELS hinna ennustust kohe!

XELS (XELS) tokenoomika

XELS (XELS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XELS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XELS (XELS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XELS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XELS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XELS kohalike valuutade suhtes

1 XELS(XELS)/VND
1,157.044235
1 XELS(XELS)/AUD
A$0.06683288
1 XELS(XELS)/GBP
0.03209737
1 XELS(XELS)/EUR
0.03737365
1 XELS(XELS)/USD
$0.043969
1 XELS(XELS)/MYR
RM0.18510949
1 XELS(XELS)/TRY
1.79349551
1 XELS(XELS)/JPY
¥6.463443
1 XELS(XELS)/ARS
ARS$57.02823269
1 XELS(XELS)/RUB
3.50476899
1 XELS(XELS)/INR
3.84772719
1 XELS(XELS)/IDR
Rp709.17732007
1 XELS(XELS)/KRW
61.06766472
1 XELS(XELS)/PHP
2.48644695
1 XELS(XELS)/EGP
￡E.2.12194394
1 XELS(XELS)/BRL
R$0.2374326
1 XELS(XELS)/CAD
C$0.06067722
1 XELS(XELS)/BDT
5.33959536
1 XELS(XELS)/NGN
67.43701406
1 XELS(XELS)/UAH
1.81196249
1 XELS(XELS)/VES
Bs5.935815
1 XELS(XELS)/CLP
$42.386116
1 XELS(XELS)/PKR
Rs12.45553832
1 XELS(XELS)/KZT
23.80525629
1 XELS(XELS)/THB
฿1.4201987
1 XELS(XELS)/TWD
NT$1.32038907
1 XELS(XELS)/AED
د.إ0.16136623
1 XELS(XELS)/CHF
Fr0.0351752
1 XELS(XELS)/HKD
HK$0.34383758
1 XELS(XELS)/AMD
֏16.80758994
1 XELS(XELS)/MAD
.د.م0.39528131
1 XELS(XELS)/MXN
$0.82969503
1 XELS(XELS)/PLN
0.16004716
1 XELS(XELS)/RON
лв0.18994608
1 XELS(XELS)/SEK
kr0.41990395
1 XELS(XELS)/BGN
лв0.07342823
1 XELS(XELS)/HUF
Ft14.8439344
1 XELS(XELS)/CZK
0.9189521
1 XELS(XELS)/KWD
د.ك0.013410545
1 XELS(XELS)/ILS
0.14817553
1 XELS(XELS)/NOK
kr0.44804411
1 XELS(XELS)/NZD
$0.07386792

XELS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XELS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse XELS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XELS kohta

Kui palju on XELS (XELS) tänapäeval väärt?
Reaalajas XELS hind USD on 0.043969 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XELS/USD hind?
Praegune hind XELS/USD on $ 0.043969. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XELS turukapitalisatsioon?
XELS turukapitalisatsioon on $ 923.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XELS ringlev varu?
XELS ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XELS (ATH) hind?
XELS saavutab ATH hinna summas 5.4720479829280375 USD.
Mis oli kõigi aegade XELS madalaim (ATL) hind?
XELS nägi ATL hinda summas 0.035240446976008484 USD.
Milline on XELS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XELS kauplemismaht on $ 78.22K USD.
Kas XELS sel aastal kõrgemale ka suundub?
XELS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XELS hinna ennustust.
XELS (XELS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
