XDB CHAIN (XDB) reaalajas hind on $ 0.0008891. Viimase 24 tunni jooksul XDB kaubeldud madalaim $ 0.0008615 ja kõrgeim $ 0.00099 näitab aktiivset turu volatiivsust. XDBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0288635012534548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000213677202181352.
Lüliajalise tootluse osas on XDB muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel +42.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XDB CHAIN (XDB) – turuteave
No.978
$ 15.29M
$ 15.29M$ 15.29M
$ 58.04K
$ 58.04K$ 58.04K
$ 16.87M
$ 16.87M$ 16.87M
17.20B
17.20B 17.20B
18,974,370,019.97
18,974,370,019.97 18,974,370,019.97
XDB
XDB CHAIN praegune turukapitalisatsioon on $ 15.29M$ 58.04K 24 tunnise kauplemismahuga. XDB ringlev varu on 17.20B, mille koguvaru on 18974370019.97. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
XDB CHAIN (XDB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XDB CHAIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000035505
-3.84%
30 päeva
$ +0.0003419
+62.48%
60 päeva
$ +0.0002888
+48.10%
90 päeva
$ +0.000543
+156.89%
XDB CHAIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris XDB muutuse $ -0.000035505 (-3.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XDB CHAIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003419 (+62.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XDB CHAIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XDB $ +0.0002888 (+48.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XDB CHAIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000543 (+156.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XDB CHAIN (XDB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU).
The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands
XDB CHAIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XDB CHAIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XDB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XDB CHAIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XDB CHAIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XDB CHAIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on XDB CHAIN (XDB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XDB CHAIN (XDB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XDB CHAIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XDB CHAIN (XDB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XDB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XDB CHAIN (XDB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XDB CHAIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XDB CHAIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.