XDB CHAIN logo

XDB CHAIN hind(XDB)

1 XDB/USD reaalajas hind:

$0.0008891
$0.0008891
-3.84%1D
USD
XDB CHAIN (XDB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:21 (UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0008615
$ 0.0008615$ 0.0008615
24 h madal
$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099
24 h kõrge

$ 0.0008615
$ 0.0008615$ 0.0008615

$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099

$ 1.0288635012534548
$ 1.0288635012534548$ 1.0288635012534548

$ 0.000213677202181352
$ 0.000213677202181352$ 0.000213677202181352

+0.19%

-3.84%

+42.09%

+42.09%

XDB CHAIN (XDB) reaalajas hind on $ 0.0008891. Viimase 24 tunni jooksul XDB kaubeldud madalaim $ 0.0008615 ja kõrgeim $ 0.00099 näitab aktiivset turu volatiivsust. XDBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0288635012534548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000213677202181352.

Lüliajalise tootluse osas on XDB muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel +42.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XDB CHAIN (XDB) – turuteave

No.978

$ 15.29M
$ 15.29M$ 15.29M

$ 58.04K
$ 58.04K$ 58.04K

$ 16.87M
$ 16.87M$ 16.87M

17.20B
17.20B 17.20B

18,974,370,019.97
18,974,370,019.97 18,974,370,019.97

XDB

XDB CHAIN praegune turukapitalisatsioon on $ 15.29M $ 58.04K 24 tunnise kauplemismahuga. XDB ringlev varu on 17.20B, mille koguvaru on 18974370019.97. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XDB CHAIN (XDB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XDB CHAIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000035505-3.84%
30 päeva$ +0.0003419+62.48%
60 päeva$ +0.0002888+48.10%
90 päeva$ +0.000543+156.89%
XDB CHAIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris XDB muutuse $ -0.000035505 (-3.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XDB CHAIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003419 (+62.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XDB CHAIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XDB $ +0.0002888 (+48.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XDB CHAIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000543 (+156.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XDB CHAIN (XDB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XDB CHAIN hinnaajaloo lehte.

Mis on XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XDB CHAIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XDB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XDB CHAIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XDB CHAIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XDB CHAIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on XDB CHAIN (XDB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XDB CHAIN (XDB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XDB CHAIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XDB CHAIN hinna ennustust kohe!

XDB CHAIN (XDB) tokenoomika

XDB CHAIN (XDB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XDB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XDB CHAIN (XDB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XDB CHAIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XDB CHAIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XDB kohalike valuutade suhtes

1 XDB CHAIN(XDB)/VND
23.3966665
1 XDB CHAIN(XDB)/AUD
A$0.001360323
1 XDB CHAIN(XDB)/GBP
0.000649043
1 XDB CHAIN(XDB)/EUR
0.000755735
1 XDB CHAIN(XDB)/USD
$0.0008891
1 XDB CHAIN(XDB)/MYR
RM0.003743111
1 XDB CHAIN(XDB)/TRY
0.036346408
1 XDB CHAIN(XDB)/JPY
¥0.1306977
1 XDB CHAIN(XDB)/ARS
ARS$1.151677903
1 XDB CHAIN(XDB)/RUB
0.070807924
1 XDB CHAIN(XDB)/INR
0.077805141
1 XDB CHAIN(XDB)/IDR
Rp14.340320573
1 XDB CHAIN(XDB)/KRW
1.234853208
1 XDB CHAIN(XDB)/PHP
0.050483098
1 XDB CHAIN(XDB)/EGP
￡E.0.042881293
1 XDB CHAIN(XDB)/BRL
R$0.00480114
1 XDB CHAIN(XDB)/CAD
C$0.001226958
1 XDB CHAIN(XDB)/BDT
0.107856721
1 XDB CHAIN(XDB)/NGN
1.361558849
1 XDB CHAIN(XDB)/UAH
0.036639811
1 XDB CHAIN(XDB)/VES
Bs0.1200285
1 XDB CHAIN(XDB)/CLP
$0.8553142
1 XDB CHAIN(XDB)/PKR
Rs0.251650864
1 XDB CHAIN(XDB)/KZT
0.480851953
1 XDB CHAIN(XDB)/THB
฿0.028771276
1 XDB CHAIN(XDB)/TWD
NT$0.026699673
1 XDB CHAIN(XDB)/AED
د.إ0.003262997
1 XDB CHAIN(XDB)/CHF
Fr0.00071128
1 XDB CHAIN(XDB)/HKD
HK$0.006952762
1 XDB CHAIN(XDB)/AMD
֏0.33999184
1 XDB CHAIN(XDB)/MAD
.د.م0.007993009
1 XDB CHAIN(XDB)/MXN
$0.016635061
1 XDB CHAIN(XDB)/PLN
0.003227433
1 XDB CHAIN(XDB)/RON
лв0.003840912
1 XDB CHAIN(XDB)/SEK
kr0.008482014
1 XDB CHAIN(XDB)/BGN
лв0.001484797
1 XDB CHAIN(XDB)/HUF
Ft0.300062359
1 XDB CHAIN(XDB)/CZK
0.01858219
1 XDB CHAIN(XDB)/KWD
د.ك0.0002702864
1 XDB CHAIN(XDB)/ILS
0.002996267
1 XDB CHAIN(XDB)/NOK
kr0.009033256
1 XDB CHAIN(XDB)/NZD
$0.001493688

XDB CHAIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XDB CHAIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XDB CHAIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XDB CHAIN kohta

Kui palju on XDB CHAIN (XDB) tänapäeval väärt?
Reaalajas XDB hind USD on 0.0008891 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XDB/USD hind?
Praegune hind XDB/USD on $ 0.0008891. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XDB CHAIN turukapitalisatsioon?
XDB turukapitalisatsioon on $ 15.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XDB ringlev varu?
XDB ringlev varu on 17.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XDB (ATH) hind?
XDB saavutab ATH hinna summas 1.0288635012534548 USD.
Mis oli kõigi aegade XDB madalaim (ATL) hind?
XDB nägi ATL hinda summas 0.000213677202181352 USD.
Milline on XDB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XDB kauplemismaht on $ 58.04K USD.
Kas XDB sel aastal kõrgemale ka suundub?
XDB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XDB hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:38:21 (UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

