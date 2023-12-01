XDB CHAIN (XDB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XDB CHAIN (XDB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XDB CHAIN (XDB) teave XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Ametlik veebisait: http://www.xdbchain.com Valge raamat: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.xdbchain.com Ostke XDB kohe!

XDB CHAIN (XDB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XDB CHAIN (XDB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.31M $ 15.31M $ 15.31M Koguvaru: $ 18.97B $ 18.97B $ 18.97B Ringlev varu: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.90M $ 16.90M $ 16.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Praegune hind: $ 0.0008905 $ 0.0008905 $ 0.0008905 Lisateave XDB CHAIN (XDB) hinna kohta

XDB CHAIN (XDB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XDB CHAIN (XDB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XDB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XDB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XDB tokeni tokenoomikat, avastage XDB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XDB Kas olete huvitatud XDB CHAIN (XDB) lisamisest oma portfooliosse?

XDB CHAIN (XDB) hinna ajalugu XDB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XDB hinna ajalugu kohe!

XDB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XDB võiks suunduda? Meie XDB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XDB tokeni hinna ennustust kohe!

