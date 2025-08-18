Mis on Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida XCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chia Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chia Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chia Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chia Network (XCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chia Network (XCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chia Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chia Network hinna ennustust kohe!

Chia Network (XCH) tokenoomika

Chia Network (XCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chia Network (XCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chia Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chia Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XCH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Chia Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chia Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Chia Network (XCH) tänapäeval väärt? Reaalajas XCH hind USD on 9.683 USD. Milline on praegune XCH/USD hind? $ 9.683. Milline on Chia Network turukapitalisatsioon? XCH turukapitalisatsioon on $ 139.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on XCH ringlev varu? XCH ringlev varu on 14.41M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCH (ATH) hind? XCH saavutab ATH hinna summas 1,934.50687188 USD. Mis oli kõigi aegade XCH madalaim (ATL) hind? XCH nägi ATL hinda summas 8.608855748047983 USD. Milline on XCH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XCH kauplemismaht on $ 90.95K USD.

