Chia Network (XCH) reaalajas hind on $ 9.683. Viimase 24 tunni jooksul XCH kaubeldud madalaim $ 9.3 ja kõrgeim $ 9.889 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,934.50687188 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 8.608855748047983.
Lüliajalise tootluse osas on XCH muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel -5.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chia Network (XCH) – turuteave
No.297
$ 139.55M
$ 139.55M$ 139.55M
$ 90.95K
$ 90.95K$ 90.95K
$ 321.40M
$ 321.40M$ 321.40M
14.41M
14.41M 14.41M
33,191,992
33,191,992 33,191,992
2021-04-28 00:00:00
CHIA
Chia Network praegune turukapitalisatsioon on $ 139.55M$ 90.95K 24 tunnise kauplemismahuga. XCH ringlev varu on 14.41M, mille koguvaru on 33191992. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Chia Network (XCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chia Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0909
-0.92%
30 päeva
$ -1.818
-15.81%
60 päeva
$ -0.417
-4.13%
90 päeva
$ -2.828
-22.61%
Chia Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris XCH muutuse $ -0.0909 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chia Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.818 (-15.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chia Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCH $ -0.417 (-4.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chia Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.828 (-22.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chia Network (XCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
Chia Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chia Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Chia Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chia Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Chia Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chia Network (XCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chia Network (XCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chia Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chia Network (XCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Chia Network (XCH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Chia Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chia Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.