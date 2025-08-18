Rohkem infot XCH

Chia Network hind(XCH)

$9.683
-0.93%1D
Chia Network (XCH) reaalajas hinnagraafik
Chia Network (XCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 9.3
24 h madal
$ 9.889
24 h kõrge

$ 9.3
$ 9.889
$ 1,934.50687188
$ 8.608855748047983
-0.12%

-0.92%

-5.91%

-5.91%

Chia Network (XCH) reaalajas hind on $ 9.683. Viimase 24 tunni jooksul XCH kaubeldud madalaim $ 9.3 ja kõrgeim $ 9.889 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,934.50687188 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 8.608855748047983.

Lüliajalise tootluse osas on XCH muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel -5.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chia Network (XCH) – turuteave

No.297

$ 139.55M
$ 90.95K
$ 321.40M
14.41M
33,191,992
2021-04-28 00:00:00

CHIA

Chia Network praegune turukapitalisatsioon on $ 139.55M $ 90.95K 24 tunnise kauplemismahuga. XCH ringlev varu on 14.41M, mille koguvaru on 33191992. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Chia Network (XCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chia Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0909-0.92%
30 päeva$ -1.818-15.81%
60 päeva$ -0.417-4.13%
90 päeva$ -2.828-22.61%
Chia Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris XCH muutuse $ -0.0909 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chia Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.818 (-15.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chia Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCH $ -0.417 (-4.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chia Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.828 (-22.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chia Network (XCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chia Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chia Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chia Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chia Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chia Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chia Network (XCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chia Network (XCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chia Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chia Network hinna ennustust kohe!

Chia Network (XCH) tokenoomika

Chia Network (XCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chia Network (XCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chia Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chia Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XCH kohalike valuutade suhtes

Chia Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chia Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Chia Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chia Network kohta

Kui palju on Chia Network (XCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas XCH hind USD on 9.683 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XCH/USD hind?
Praegune hind XCH/USD on $ 9.683. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chia Network turukapitalisatsioon?
XCH turukapitalisatsioon on $ 139.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XCH ringlev varu?
XCH ringlev varu on 14.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCH (ATH) hind?
XCH saavutab ATH hinna summas 1,934.50687188 USD.
Mis oli kõigi aegade XCH madalaim (ATL) hind?
XCH nägi ATL hinda summas 8.608855748047983 USD.
Milline on XCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XCH kauplemismaht on $ 90.95K USD.
Kas XCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
XCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

