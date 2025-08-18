Mis on Avalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch (XAVA) tokenoomika

Avalaunch (XAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Avalaunch ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Avalaunch võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avalaunch kohta Kui palju on Avalaunch (XAVA) tänapäeval väärt? Reaalajas XAVA hind USD on 0.2742 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XAVA/USD hind? $ 0.2742 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XAVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Avalaunch turukapitalisatsioon? XAVA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XAVA ringlev varu? XAVA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XAVA (ATH) hind? XAVA saavutab ATH hinna summas 20.19698708165188 USD . Mis oli kõigi aegade XAVA madalaim (ATL) hind? XAVA nägi ATL hinda summas 0.1386760254658109 USD . Milline on XAVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XAVA kauplemismaht on $ 58.32K USD . Kas XAVA sel aastal kõrgemale ka suundub? XAVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XAVA hinna ennustust

