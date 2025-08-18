Rohkem infot XAVA

Avalaunch (XAVA) reaalajas hinnagraafik
Avalaunch (XAVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2741
$ 0.2741$ 0.2741
24 h madal
$ 0.2833
$ 0.2833$ 0.2833
24 h kõrge

$ 0.2741
$ 0.2741$ 0.2741

$ 0.2833
$ 0.2833$ 0.2833

$ 20.19698708165188
$ 20.19698708165188$ 20.19698708165188

$ 0.1386760254658109
$ 0.1386760254658109$ 0.1386760254658109

-0.19%

-0.92%

-2.84%

-2.84%

Avalaunch (XAVA) reaalajas hind on $ 0.2742. Viimase 24 tunni jooksul XAVA kaubeldud madalaim $ 0.2741 ja kõrgeim $ 0.2833 näitab aktiivset turu volatiivsust. XAVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.19698708165188 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1386760254658109.

Lüliajalise tootluse osas on XAVA muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel -2.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Avalaunch (XAVA) – turuteave

No.3942

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.32K
$ 58.32K$ 58.32K

$ 27.42M
$ 27.42M$ 27.42M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

Avalaunch praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 58.32K 24 tunnise kauplemismahuga. XAVA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.42M.

Avalaunch (XAVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Avalaunch tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002575-0.92%
30 päeva$ -0.0424-13.40%
60 päeva$ +0.0455+19.89%
90 päeva$ +0.0217+8.59%
Avalaunch Hinnamuutus täna

Täna registreeris XAVA muutuse $ -0.002575 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Avalaunch 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0424 (-13.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Avalaunch 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XAVA $ +0.0455 (+19.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Avalaunch 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0217 (+8.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Avalaunch (XAVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Avalaunch hinnaajaloo lehte.

Mis on Avalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Avalaunch investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XAVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Avalaunch kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Avalaunch ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Avalaunch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Avalaunch (XAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avalaunch (XAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avalaunch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Avalaunch hinna ennustust kohe!

Avalaunch (XAVA) tokenoomika

Avalaunch (XAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Avalaunch (XAVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Avalaunch osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Avalaunch osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XAVA kohalike valuutade suhtes

Avalaunch ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Avalaunch võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Avalaunch ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avalaunch kohta

Kui palju on Avalaunch (XAVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas XAVA hind USD on 0.2742 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XAVA/USD hind?
Praegune hind XAVA/USD on $ 0.2742. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Avalaunch turukapitalisatsioon?
XAVA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XAVA ringlev varu?
XAVA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XAVA (ATH) hind?
XAVA saavutab ATH hinna summas 20.19698708165188 USD.
Mis oli kõigi aegade XAVA madalaim (ATL) hind?
XAVA nägi ATL hinda summas 0.1386760254658109 USD.
Milline on XAVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XAVA kauplemismaht on $ 58.32K USD.
Kas XAVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
XAVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XAVA hinna ennustust.
Avalaunch (XAVA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

