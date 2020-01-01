Avalaunch (XAVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Avalaunch (XAVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Avalaunch (XAVA) teave Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem. Ametlik veebisait: https://avalaunch.app Plokiahela Explorer: https://cchain.explorer.avax.network/address/0xd1c3f94DE7e5B45fa4eDBBA472491a9f4B166FC4/ Ostke XAVA kohe!

Avalaunch (XAVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Avalaunch (XAVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.37M $ 26.37M $ 26.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 20.7 $ 20.7 $ 20.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 Praegune hind: $ 0.2637 $ 0.2637 $ 0.2637 Lisateave Avalaunch (XAVA) hinna kohta

Avalaunch (XAVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Avalaunch (XAVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XAVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XAVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XAVA tokeni tokenoomikat, avastage XAVA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XAVA Kas olete huvitatud Avalaunch (XAVA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XAVA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XAVA MEXC-ist osta!

Avalaunch (XAVA) hinna ajalugu XAVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XAVA hinna ajalugu kohe!

XAVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XAVA võiks suunduda? Meie XAVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XAVA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!