World of Dypians logo

World of Dypians hind(WOD)

1 WOD/USD reaalajas hind:

$0.05854
$0.05854$0.05854
-0.47%1D
USD
World of Dypians (WOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:06:29 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0584
$ 0.0584$ 0.0584
24 h madal
$ 0.05912
$ 0.05912$ 0.05912
24 h kõrge

$ 0.0584
$ 0.0584$ 0.0584

$ 0.05912
$ 0.05912$ 0.05912

$ 0.26994772677802015
$ 0.26994772677802015$ 0.26994772677802015

$ 0.04518352879657148
$ 0.04518352879657148$ 0.04518352879657148

-0.68%

-0.47%

-2.60%

-2.60%

World of Dypians (WOD) reaalajas hind on $ 0.0585. Viimase 24 tunni jooksul WOD kaubeldud madalaim $ 0.0584 ja kõrgeim $ 0.05912 näitab aktiivset turu volatiivsust. WODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.26994772677802015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04518352879657148.

Lüliajalise tootluse osas on WOD muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -0.47% 24 tunni vältel -2.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

World of Dypians (WOD) – turuteave

No.1012

$ 14.59M
$ 14.59M$ 14.59M

$ 259.96K
$ 259.96K$ 259.96K

$ 58.50M
$ 58.50M$ 58.50M

249.42M
249.42M 249.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.94%

BSC

World of Dypians praegune turukapitalisatsioon on $ 14.59M $ 259.96K 24 tunnise kauplemismahuga. WOD ringlev varu on 249.42M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.50M.

World of Dypians (WOD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse World of Dypians tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002764-0.47%
30 päeva$ -0.00277-4.53%
60 päeva$ -0.01242-17.52%
90 päeva$ -0.02303-28.25%
World of Dypians Hinnamuutus täna

Täna registreeris WOD muutuse $ -0.0002764 (-0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

World of Dypians 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00277 (-4.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

World of Dypians 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WOD $ -0.01242 (-17.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

World of Dypians 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02303 (-28.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada World of Dypians (WOD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe World of Dypians hinnaajaloo lehte.

Mis on World of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

World of Dypians on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie World of Dypians investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WOD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse World of Dypians kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie World of Dypians ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

World of Dypians hinna ennustus (USD)

Kui palju on World of Dypians (WOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie World of Dypians (WOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida World of Dypians nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake World of Dypians hinna ennustust kohe!

World of Dypians (WOD) tokenoomika

World of Dypians (WOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

World of Dypians (WOD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas World of Dypians osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust World of Dypians osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WOD kohalike valuutade suhtes

1 World of Dypians(WOD)/VND
1,539.4275
1 World of Dypians(WOD)/AUD
A$0.08892
1 World of Dypians(WOD)/GBP
0.042705
1 World of Dypians(WOD)/EUR
0.049725
1 World of Dypians(WOD)/USD
$0.0585
1 World of Dypians(WOD)/MYR
RM0.246285
1 World of Dypians(WOD)/TRY
2.386215
1 World of Dypians(WOD)/JPY
¥8.5995
1 World of Dypians(WOD)/ARS
ARS$75.875085
1 World of Dypians(WOD)/RUB
4.663035
1 World of Dypians(WOD)/INR
5.119335
1 World of Dypians(WOD)/IDR
Rp943.548255
1 World of Dypians(WOD)/KRW
81.24948
1 World of Dypians(WOD)/PHP
3.308175
1 World of Dypians(WOD)/EGP
￡E.2.82321
1 World of Dypians(WOD)/BRL
R$0.3159
1 World of Dypians(WOD)/CAD
C$0.08073
1 World of Dypians(WOD)/BDT
7.10424
1 World of Dypians(WOD)/NGN
89.72379
1 World of Dypians(WOD)/UAH
2.410785
1 World of Dypians(WOD)/VES
Bs7.8975
1 World of Dypians(WOD)/CLP
$56.394
1 World of Dypians(WOD)/PKR
Rs16.57188
1 World of Dypians(WOD)/KZT
31.672485
1 World of Dypians(WOD)/THB
฿1.88955
1 World of Dypians(WOD)/TWD
NT$1.756755
1 World of Dypians(WOD)/AED
د.إ0.214695
1 World of Dypians(WOD)/CHF
Fr0.0468
1 World of Dypians(WOD)/HKD
HK$0.45747
1 World of Dypians(WOD)/AMD
֏22.36221
1 World of Dypians(WOD)/MAD
.د.م0.525915
1 World of Dypians(WOD)/MXN
$1.103895
1 World of Dypians(WOD)/PLN
0.21294
1 World of Dypians(WOD)/RON
лв0.25272
1 World of Dypians(WOD)/SEK
kr0.558675
1 World of Dypians(WOD)/BGN
лв0.097695
1 World of Dypians(WOD)/HUF
Ft19.7496
1 World of Dypians(WOD)/CZK
1.22265
1 World of Dypians(WOD)/KWD
د.ك0.0178425
1 World of Dypians(WOD)/ILS
0.197145
1 World of Dypians(WOD)/NOK
kr0.596115
1 World of Dypians(WOD)/NZD
$0.09828

World of Dypians ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest World of Dypians võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse World of Dypians ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse World of Dypians kohta

Kui palju on World of Dypians (WOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOD hind USD on 0.0585 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOD/USD hind?
Praegune hind WOD/USD on $ 0.0585. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on World of Dypians turukapitalisatsioon?
WOD turukapitalisatsioon on $ 14.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOD ringlev varu?
WOD ringlev varu on 249.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOD (ATH) hind?
WOD saavutab ATH hinna summas 0.26994772677802015 USD.
Mis oli kõigi aegade WOD madalaim (ATL) hind?
WOD nägi ATL hinda summas 0.04518352879657148 USD.
Milline on WOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOD kauplemismaht on $ 259.96K USD.
Kas WOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:06:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

WOD/USD kalkulaator

Summa

WOD
WOD
USD
USD

1 WOD = 0.0585 USD

Kauplemine: WOD

WODUSDT
$0.05854
$0.05854$0.05854
-0.54%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu