World of Dypians (WOD) reaalajas hind on $ 0.0585. Viimase 24 tunni jooksul WOD kaubeldud madalaim $ 0.0584 ja kõrgeim $ 0.05912 näitab aktiivset turu volatiivsust. WODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.26994772677802015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04518352879657148.
Lüliajalise tootluse osas on WOD muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -0.47% 24 tunni vältel -2.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
World of Dypians (WOD) – turuteave
World of Dypians praegune turukapitalisatsioon on $ 14.59M$ 259.96K 24 tunnise kauplemismahuga. WOD ringlev varu on 249.42M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.50M.
World of Dypians (WOD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse World of Dypians tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002764
-0.47%
30 päeva
$ -0.00277
-4.53%
60 päeva
$ -0.01242
-17.52%
90 päeva
$ -0.02303
-28.25%
World of Dypians Hinnamuutus täna
Täna registreeris WOD muutuse $ -0.0002764 (-0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
World of Dypians 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00277 (-4.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
World of Dypians 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WOD $ -0.01242 (-17.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
World of Dypians 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02303 (-28.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada World of Dypians (WOD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.
World of Dypians on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie World of Dypians investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WOD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse World of Dypians kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie World of Dypians ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
World of Dypians hinna ennustus (USD)
Kui palju on World of Dypians (WOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie World of Dypians (WOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida World of Dypians nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
World of Dypians (WOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
World of Dypians (WOD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas World of Dypians osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust World of Dypians osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.