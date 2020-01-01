World of Dypians (WOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi World of Dypians (WOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

World of Dypians (WOD) teave World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. Ametlik veebisait: https://www.worldofdypians.com/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 Ostke WOD kohe!

World of Dypians (WOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage World of Dypians (WOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.42M $ 15.42M $ 15.42M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 262.13M $ 262.13M $ 262.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.82M $ 58.82M $ 58.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 Praegune hind: $ 0.05882 $ 0.05882 $ 0.05882 Lisateave World of Dypians (WOD) hinna kohta

World of Dypians (WOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud World of Dypians (WOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOD tokeni tokenoomikat, avastage WOD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WOD Kas olete huvitatud World of Dypians (WOD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WOD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WOD MEXC-ist osta!

World of Dypians (WOD) hinna ajalugu WOD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WOD hinna ajalugu kohe!

WOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOD võiks suunduda? Meie WOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOD tokeni hinna ennustust kohe!

