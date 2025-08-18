Waves (WAVES) reaalajas hind on $ 1.2522. Viimase 24 tunni jooksul WAVES kaubeldud madalaim $ 1.1812 ja kõrgeim $ 1.2732 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAVESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 62.35569555868911 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12268400192260742.
Lüliajalise tootluse osas on WAVES muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +8.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Waves (WAVES) – turuteave
$ 148.47M
$ 123.80K
$ 148.47M
118.57M
--
118,566,226
WAVES
Waves praegune turukapitalisatsioon on $ 148.47M$ 123.80K 24 tunnise kauplemismahuga. WAVES ringlev varu on 118.57M, mille koguvaru on 118566226. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Waves (WAVES) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Waves tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000752
-0.06%
30 päeva
$ +0.1515
+13.76%
60 päeva
$ +0.2583
+25.98%
90 päeva
$ -0.0513
-3.94%
Waves Hinnamuutus täna
Täna registreeris WAVES muutuse $ -0.000752 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Waves 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1515 (+13.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Waves 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAVES $ +0.2583 (+25.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Waves 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0513 (-3.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Waves (WAVES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.
Waves on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Waves investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WAVES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Waves kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Waves ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Waves hinna ennustus (USD)
Kui palju on Waves (WAVES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Waves (WAVES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Waves nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Waves (WAVES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAVES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Waves (WAVES) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Waves osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Waves osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.