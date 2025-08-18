Rohkem infot WAVES

Waves logo

Waves hind(WAVES)

1 WAVES/USD reaalajas hind:

$1.2522
-0.06%1D
USD
Waves (WAVES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:05:22 (UTC+8)

Waves (WAVES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.1812
24 h madal
$ 1.2732
24 h kõrge

$ 1.1812
$ 1.2732
$ 62.35569555868911
$ 0.12268400192260742
-0.64%

-0.06%

+8.56%

+8.56%

Waves (WAVES) reaalajas hind on $ 1.2522. Viimase 24 tunni jooksul WAVES kaubeldud madalaim $ 1.1812 ja kõrgeim $ 1.2732 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAVESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 62.35569555868911 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12268400192260742.

Lüliajalise tootluse osas on WAVES muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +8.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Waves (WAVES) – turuteave

No.283

$ 148.47M
$ 123.80K
$ 148.47M
118.57M
--
118,566,226
WAVES

Waves praegune turukapitalisatsioon on $ 148.47M $ 123.80K 24 tunnise kauplemismahuga. WAVES ringlev varu on 118.57M, mille koguvaru on 118566226. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Waves (WAVES) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Waves tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000752-0.06%
30 päeva$ +0.1515+13.76%
60 päeva$ +0.2583+25.98%
90 päeva$ -0.0513-3.94%
Waves Hinnamuutus täna

Täna registreeris WAVES muutuse $ -0.000752 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Waves 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1515 (+13.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Waves 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAVES $ +0.2583 (+25.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Waves 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0513 (-3.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Waves (WAVES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Waves hinnaajaloo lehte.

Mis on Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Waves investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WAVES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Waves kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Waves ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Waves hinna ennustus (USD)

Kui palju on Waves (WAVES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Waves (WAVES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Waves nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Waves hinna ennustust kohe!

Waves (WAVES) tokenoomika

Waves (WAVES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAVES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Waves (WAVES) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Waves osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Waves osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WAVES kohalike valuutade suhtes

1 Waves(WAVES)/VND
32,951.643
1 Waves(WAVES)/AUD
A$1.903344
1 Waves(WAVES)/GBP
0.914106
1 Waves(WAVES)/EUR
1.06437
1 Waves(WAVES)/USD
$1.2522
1 Waves(WAVES)/MYR
RM5.271762
1 Waves(WAVES)/TRY
51.077238
1 Waves(WAVES)/JPY
¥184.0734
1 Waves(WAVES)/ARS
ARS$1,624.115922
1 Waves(WAVES)/RUB
99.812862
1 Waves(WAVES)/INR
109.580022
1 Waves(WAVES)/IDR
Rp20,196.771366
1 Waves(WAVES)/KRW
1,739.155536
1 Waves(WAVES)/PHP
70.81191
1 Waves(WAVES)/EGP
￡E.60.431172
1 Waves(WAVES)/BRL
R$6.76188
1 Waves(WAVES)/CAD
C$1.728036
1 Waves(WAVES)/BDT
152.067168
1 Waves(WAVES)/NGN
1,920.549228
1 Waves(WAVES)/UAH
51.603162
1 Waves(WAVES)/VES
Bs169.047
1 Waves(WAVES)/CLP
$1,207.1208
1 Waves(WAVES)/PKR
Rs354.723216
1 Waves(WAVES)/KZT
677.953602
1 Waves(WAVES)/THB
฿40.44606
1 Waves(WAVES)/TWD
NT$37.603566
1 Waves(WAVES)/AED
د.إ4.595574
1 Waves(WAVES)/CHF
Fr1.00176
1 Waves(WAVES)/HKD
HK$9.792204
1 Waves(WAVES)/AMD
֏478.665972
1 Waves(WAVES)/MAD
.د.م11.257278
1 Waves(WAVES)/MXN
$23.629014
1 Waves(WAVES)/PLN
4.558008
1 Waves(WAVES)/RON
лв5.409504
1 Waves(WAVES)/SEK
kr11.95851
1 Waves(WAVES)/BGN
лв2.091174
1 Waves(WAVES)/HUF
Ft422.74272
1 Waves(WAVES)/CZK
26.17098
1 Waves(WAVES)/KWD
د.ك0.381921
1 Waves(WAVES)/ILS
4.219914
1 Waves(WAVES)/NOK
kr12.759918
1 Waves(WAVES)/NZD
$2.103696

Waves ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Waves võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Waves ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Waves kohta

Kui palju on Waves (WAVES) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAVES hind USD on 1.2522 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAVES/USD hind?
Praegune hind WAVES/USD on $ 1.2522. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Waves turukapitalisatsioon?
WAVES turukapitalisatsioon on $ 148.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAVES ringlev varu?
WAVES ringlev varu on 118.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAVES (ATH) hind?
WAVES saavutab ATH hinna summas 62.35569555868911 USD.
Mis oli kõigi aegade WAVES madalaim (ATL) hind?
WAVES nägi ATL hinda summas 0.12268400192260742 USD.
Milline on WAVES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAVES kauplemismaht on $ 123.80K USD.
Kas WAVES sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAVES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAVES hinna ennustust.
Waves (WAVES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

