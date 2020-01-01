Waves (WAVES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Waves (WAVES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Waves (WAVES) teave Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Ametlik veebisait: https://waves.tech/ Valge raamat: https://docs.waves.tech/en/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ Ostke WAVES kohe!

Waves (WAVES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Waves (WAVES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 161.75M $ 161.75M $ 161.75M Koguvaru: $ 118.58M $ 118.58M $ 118.58M Ringlev varu: $ 118.58M $ 118.58M $ 118.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 161.75M $ 161.75M $ 161.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.516 $ 11.516 $ 11.516 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 Praegune hind: $ 1.364 $ 1.364 $ 1.364 Lisateave Waves (WAVES) hinna kohta

Waves (WAVES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Waves (WAVES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAVES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAVES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAVES tokeni tokenoomikat, avastage WAVES tokeni reaalajas hinda!

Waves (WAVES) hinna ajalugu WAVES hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WAVES hinna ajalugu kohe!

WAVES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAVES võiks suunduda? Meie WAVES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAVES tokeni hinna ennustust kohe!

