Walrus (WAL) reaalajas hind on $ 0.4362. Viimase 24 tunni jooksul WAL kaubeldud madalaim $ 0.4293 ja kõrgeim $ 0.4494 näitab aktiivset turu volatiivsust. WALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8742222240859585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.35568715943995327.
Lüliajalise tootluse osas on WAL muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -2.69% 24 tunni vältel +5.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Walrus (WAL) – turuteave
Walrus praegune turukapitalisatsioon on $ 616.59M$ 918.79K 24 tunnise kauplemismahuga. WAL ringlev varu on 1.41B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.18B.
Walrus (WAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Walrus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.012058
-2.69%
30 päeva
$ +0.0006
+0.13%
60 päeva
$ -0.0054
-1.23%
90 päeva
$ -0.2017
-31.62%
Walrus Hinnamuutus täna
Täna registreeris WAL muutuse $ -0.012058 (-2.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Walrus 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0006 (+0.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Walrus 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAL $ -0.0054 (-1.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Walrus 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2017 (-31.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Walrus (WAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.
