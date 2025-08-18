Mis on Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Walrus kohta Kui palju on Walrus (WAL) tänapäeval väärt? Reaalajas WAL hind USD on 0.4362 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAL/USD hind? $ 0.4362 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Walrus turukapitalisatsioon? WAL turukapitalisatsioon on $ 616.59M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAL ringlev varu? WAL ringlev varu on 1.41B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAL (ATH) hind? WAL saavutab ATH hinna summas 0.8742222240859585 USD . Mis oli kõigi aegade WAL madalaim (ATL) hind? WAL nägi ATL hinda summas 0.35568715943995327 USD . Milline on WAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAL kauplemismaht on $ 918.79K USD . Kas WAL sel aastal kõrgemale ka suundub? WAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAL hinna ennustust

