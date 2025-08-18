Rohkem infot WAL

Walrus hind(WAL)

$0.4362
-2.69%1D
Walrus (WAL) reaalajas hinnagraafik
Walrus (WAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4293
24 h madal
$ 0.4494
24 h kõrge

-0.48%

-2.69%

+5.23%

+5.23%

Walrus (WAL) reaalajas hind on $ 0.4362. Viimase 24 tunni jooksul WAL kaubeldud madalaim $ 0.4293 ja kõrgeim $ 0.4494 näitab aktiivset turu volatiivsust. WALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8742222240859585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.35568715943995327.

Lüliajalise tootluse osas on WAL muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -2.69% 24 tunni vältel +5.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Walrus (WAL) – turuteave

No.108

$ 616.59M
$ 918.79K
$ 2.18B
1.41B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.27%

0.01%

SUI

Walrus praegune turukapitalisatsioon on $ 616.59M $ 918.79K 24 tunnise kauplemismahuga. WAL ringlev varu on 1.41B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.18B.

Walrus (WAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Walrus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.012058-2.69%
30 päeva$ +0.0006+0.13%
60 päeva$ -0.0054-1.23%
90 päeva$ -0.2017-31.62%
Walrus Hinnamuutus täna

Täna registreeris WAL muutuse $ -0.012058 (-2.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Walrus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0006 (+0.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Walrus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAL $ -0.0054 (-1.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Walrus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2017 (-31.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Walrus (WAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Walrus hinnaajaloo lehte.

Mis on Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Walrus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Walrus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Walrus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Walrus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Walrus (WAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Walrus (WAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Walrus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Walrus hinna ennustust kohe!

Walrus (WAL) tokenoomika

Walrus (WAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Walrus (WAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Walrus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Walrus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WAL kohalike valuutade suhtes

1 Walrus(WAL)/VND
11,478.603
1 Walrus(WAL)/AUD
A$0.667386
1 Walrus(WAL)/GBP
0.318426
1 Walrus(WAL)/EUR
0.37077
1 Walrus(WAL)/USD
$0.4362
1 Walrus(WAL)/MYR
RM1.836402
1 Walrus(WAL)/TRY
17.831856
1 Walrus(WAL)/JPY
¥64.1214
1 Walrus(WAL)/ARS
ARS$565.022946
1 Walrus(WAL)/RUB
34.747692
1 Walrus(WAL)/INR
38.171862
1 Walrus(WAL)/IDR
Rp7,035.482886
1 Walrus(WAL)/KRW
605.829456
1 Walrus(WAL)/PHP
24.767436
1 Walrus(WAL)/EGP
￡E.21.037926
1 Walrus(WAL)/BRL
R$2.35548
1 Walrus(WAL)/CAD
C$0.601956
1 Walrus(WAL)/BDT
52.915422
1 Walrus(WAL)/NGN
667.992318
1 Walrus(WAL)/UAH
17.975802
1 Walrus(WAL)/VES
Bs58.887
1 Walrus(WAL)/CLP
$419.6244
1 Walrus(WAL)/PKR
Rs123.462048
1 Walrus(WAL)/KZT
235.910046
1 Walrus(WAL)/THB
฿14.115432
1 Walrus(WAL)/TWD
NT$13.099086
1 Walrus(WAL)/AED
د.إ1.600854
1 Walrus(WAL)/CHF
Fr0.34896
1 Walrus(WAL)/HKD
HK$3.411084
1 Walrus(WAL)/AMD
֏166.80288
1 Walrus(WAL)/MAD
.د.م3.921438
1 Walrus(WAL)/MXN
$8.161302
1 Walrus(WAL)/PLN
1.583406
1 Walrus(WAL)/RON
лв1.884384
1 Walrus(WAL)/SEK
kr4.161348
1 Walrus(WAL)/BGN
лв0.728454
1 Walrus(WAL)/HUF
Ft147.213138
1 Walrus(WAL)/CZK
9.11658
1 Walrus(WAL)/KWD
د.ك0.1326048
1 Walrus(WAL)/ILS
1.469994
1 Walrus(WAL)/NOK
kr4.431792
1 Walrus(WAL)/NZD
Walrus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Walrus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Walrus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Valge raamat
Üksuse Walrus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Walrus kohta

Kui palju on Walrus (WAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAL hind USD on 0.4362 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAL/USD hind?
Praegune hind WAL/USD on $ 0.4362. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Walrus turukapitalisatsioon?
WAL turukapitalisatsioon on $ 616.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAL ringlev varu?
WAL ringlev varu on 1.41B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAL (ATH) hind?
WAL saavutab ATH hinna summas 0.8742222240859585 USD.
Mis oli kõigi aegade WAL madalaim (ATL) hind?
WAL nägi ATL hinda summas 0.35568715943995327 USD.
Milline on WAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAL kauplemismaht on $ 918.79K USD.
Kas WAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAL hinna ennustust.
Walrus (WAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 WAL = 0.4362 USD

