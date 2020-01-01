Walrus (WAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Walrus (WAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Walrus (WAL) teave Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data. Ametlik veebisait: https://www.walrus.xyz Valge raamat: https://docs.wal.app/walrus.pdf Plokiahela Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL Ostke WAL kohe!

Walrus (WAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Walrus (WAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 624.08M $ 624.08M $ 624.08M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.903 $ 1.903 $ 1.903 Kõigi aegade madalaim: $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 Praegune hind: $ 0.4415 $ 0.4415 $ 0.4415 Lisateave Walrus (WAL) hinna kohta

Walrus (WAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Walrus (WAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAL tokeni tokenoomikat, avastage WAL tokeni reaalajas hinda!

Walrus (WAL) hinna ajalugu WAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WAL hinna ajalugu kohe!

WAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAL võiks suunduda? Meie WAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAL tokeni hinna ennustust kohe!

