Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

KohtNo.111

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.00%

Ringlev varu1,446,250,000

Maksimaalne varu5,000,000,000

Koguvaru5,000,000,000

Ringluse määr0.2892%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.8742222240859585,2025-03-27

Madalaim hind0.35568715943995327,2025-03-27

Avalik plokiahelSUI

Loading...